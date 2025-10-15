घर में अकेली हूं तो 5 मिनट में गीला...इंस्टाग्राम पर गंदे कमेंट्स से परेशान हुईं जरीन खान

संक्षेप: जरीन खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने उन लोगों के कमेंट्स पर नाराजगी जाहिर की है जो हर पोस्ट पर काफी भद्दी बातें करते हैं। जरीन ने कहा कि वह इन सबसे परेशान हैं।

जरीन खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं। अब जरीन ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट्स पर कुछ ऐसे गंदे कमेंट्स आते हैं जिनसे वह परेशान हैं। उन्होंने लोगों से इसको लेकर उनकी राय मांगी है।

किस बात पर बोलीं जरीन जरीन बोलती हैं आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है क्या कि जैसे पोस्ट किया नहीं तो लाइन से लगातार कमेंट सेक्शन में ये भद्दे-भद्दे कमेंट्ल आते हैं कि वो पानी के साइन और वो पीच फ्रूट के साइन या सर्विस अवेलेबल, बॉयफ्रेंड चाहिए, ङर पर अकेली हूं और पता नहीं क्या क्या?

जरीन आगे बोलती हैं कि मतलब ये सच्ची वाले लोग हैं भी या ये इंस्टाग्राम पर क्यों हो रहा है? कुछ भी तरीके के पोस्ट डालो, सैड पोस्ट या किसी कि मौत या अंतिम संस्कार का भी पोस्ट डालो, उसके नीचे भि को कोई आकर लिख देगा कि 5 मिनट में गीला कर दूंगी। हो क्या रहा है यार? इसके बारे में प्लीज कोई क्लीयर करो।

लोगों के रिएक्शन इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। एक ने लिखा कि ऐसे लोगों को बस इग्नोर करो। एक ने लिखा कि चलो किसी ने तो इस पर बात की। वहीं एक ने लिखा कि आप इन्हें छोड़ो और अपना काम करते रहो।