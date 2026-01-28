जाकिर खान जेनेटिक बीमारी की वजह से ले रहे हैं कॉमेडी से ब्रेक, बोले- मैंने डैमेज कर ली बॉडी
जाकिर खान ने अपनी सेहत की वजह से कॉमेडी से ब्रेक लेने का अनाउंसमेंट लिया था। उनके शुभचिंतक हेल्थ को लेकर चिंता कर रहे थे। अब उन्होंने बताया कि है कि उनके परिवार में एक जेनेटिक बीमारी है, वह अब सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं।
जाकिर खान ने बीते दिनों कॉमेडी से ब्रेक लेने की बात कही तो हर कोई हैरान था। उन्होंने हिंट की थी कि अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं। अब उन्होंने खुलकर बताया है कि क्या वजह है जो उन्होंने काम से दूरी बनाने का फैसला लिया। जाकिर ने बताया कि उनके परिवार में एक जेनेटिक बीमारी है। उनके बिजी शेड्यूल की वजह से सेहत खराब होती जा रही है।
मैंने डैमेज कर ली है बॉडी
जाकिर खान गल्फ न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या वजह थी जो उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला लिया। जाकिर बोले, 'मुझे अपनी हेल्थ की केयर करनी है। मेरे परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो कि एक खास उम्र के बाद आती हैं। इन सबसे ज्यादा मैंने खुद अपनी बॉडी डैमेज कर ली हैं, सिर्फ दो घंटे सोना फिर हजारों लोगों से मिलना। क्योंकि जिस पल आप किसी शहर में लैंड करते हैं आप तुरंत लोगों से मिलने लगते हैं।'
काम को हमेशा रखा ऊपर
जाकिर ने बताया कि अपने परिवार में वही हैं जिन्होंने इतनी सफलता पाई है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। जाकिर ने बताया कि उन्होंने करीब एक दशक तक काम को हर चीज से ऊपर रखा। ऐसा करने से उनके शरीर पर असर पड़ने लगा है।
बीते साल लिया था फैसला
जाकिर बोले, 'जब आप दस साल तक एस्केलेटर पर अपना पैर रखते हैं, शरीर पर असर पड़ता है। शुरू में मुझे लगा था कि काम के साथ सेहत को मैनेज कर लूंगा लेकिन बीते साल जब मैं यूएस में था, मुझे लगा कि दोनों साथ में पॉसिबल नहीं हैं। तब मैंने ये फैसला लिया।' जाकिर खान ने बीते दिनों ब्रेक का अनाउंसमेंट किया था। इसके बाद वह हैदराबाद के एक लाइव शो में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा था कि 2030 तक स्टैंडअप से दूर रहेंगे। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2030 वाला अनाउंसमेंट हैदराबाद के लिए था क्योंकि ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर से काम करेंगे तो हैदराबाद आने में ज्यादा वक्त लग जाएगा।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।