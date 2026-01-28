Hindustan Hindi News
Zakir khan tells why he took break from comedy his family has genetic illness
जाकिर खान जेनेटिक बीमारी की वजह से ले रहे हैं कॉमेडी से ब्रेक, बोले- मैंने डैमेज कर ली बॉडी

संक्षेप:

जाकिर खान ने अपनी सेहत की वजह से कॉमेडी से ब्रेक लेने का अनाउंसमेंट लिया था। उनके शुभचिंतक हेल्थ को लेकर चिंता कर रहे थे। अब उन्होंने बताया कि है कि उनके परिवार में एक जेनेटिक बीमारी है, वह अब सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं।

Jan 28, 2026 10:02 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
जाकिर खान ने बीते दिनों कॉमेडी से ब्रेक लेने की बात कही तो हर कोई हैरान था। उन्होंने हिंट की थी कि अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं। अब उन्होंने खुलकर बताया है कि क्या वजह है जो उन्होंने काम से दूरी बनाने का फैसला लिया। जाकिर ने बताया कि उनके परिवार में एक जेनेटिक बीमारी है। उनके बिजी शेड्यूल की वजह से सेहत खराब होती जा रही है।

मैंने डैमेज कर ली है बॉडी

जाकिर खान गल्फ न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या वजह थी जो उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला लिया। जाकिर बोले, 'मुझे अपनी हेल्थ की केयर करनी है। मेरे परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो कि एक खास उम्र के बाद आती हैं। इन सबसे ज्यादा मैंने खुद अपनी बॉडी डैमेज कर ली हैं, सिर्फ दो घंटे सोना फिर हजारों लोगों से मिलना। क्योंकि जिस पल आप किसी शहर में लैंड करते हैं आप तुरंत लोगों से मिलने लगते हैं।'


काम को हमेशा रखा ऊपर

जाकिर ने बताया कि अपने परिवार में वही हैं जिन्होंने इतनी सफलता पाई है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। जाकिर ने बताया कि उन्होंने करीब एक दशक तक काम को हर चीज से ऊपर रखा। ऐसा करने से उनके शरीर पर असर पड़ने लगा है।

बीते साल लिया था फैसला

जाकिर बोले, 'जब आप दस साल तक एस्केलेटर पर अपना पैर रखते हैं, शरीर पर असर पड़ता है। शुरू में मुझे लगा था कि काम के साथ सेहत को मैनेज कर लूंगा लेकिन बीते साल जब मैं यूएस में था, मुझे लगा कि दोनों साथ में पॉसिबल नहीं हैं। तब मैंने ये फैसला लिया।' जाकिर खान ने बीते दिनों ब्रेक का अनाउंसमेंट किया था। इसके बाद वह हैदराबाद के एक लाइव शो में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा था कि 2030 तक स्टैंडअप से दूर रहेंगे। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2030 वाला अनाउंसमेंट हैदराबाद के लिए था क्योंकि ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर से काम करेंगे तो हैदराबाद आने में ज्यादा वक्त लग जाएगा।

लेखक के बारे में

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Zakir Khan

