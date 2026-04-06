धुरंधर की सक्सेस पर जाकिर खान ने बॉलीवुड के लिए मजे; कितनी भी बधाई दो, सबकी जली तो होगी
धुरंधर फिल्म ने रीसेंटली स्क्रीन अवॉर्ड्स में 14 ट्रोफी अपने नाम की हैं। इसी इवेंट में जाकिर खान लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। बातों-बातों में उन्होंने बॉलीवुड को रोस्ट कर दिया। लोग लिख रहे हैं कि जाकिर में दम है।
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट सिनेमा की हिस्ट्री बदल चुके हैं। मूवी ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्क्रीन अवॉर्ड्स में धुरंधर ने 14 अवॉर्ड्स अपने नाम किए। इस बीच इस इवेंट में जाकिर खान ने भरे ऑडिटोरियम में बॉलीवुड के लोगों की खिल्ली उड़ाई। जाकिर बोले भले ही लोग दिखावा करने के लिए बधाई दे रहे हों लेकिन धुरंधर की कमाई से सारे लोग जल गए हैं।
जाकिर ने बॉलीवुड पर किया कमेंट
स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में धुरंधर फिल्म ने हर डिपार्टमेंट में अपना दबदबा बनाया। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला है। इस इवेंट से जाकिर खान की एक क्लिप वायरल है। इसमें उन्होंने बॉलीवुड पर तगड़ा सटायर किया है। वह बोल रहे हैं, ‘कितनी ही आप बधाई की पोस्ट डाल दें। कितनी ही स्टोरी डाल दें। कितना ही इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरिट फिल्म पर दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए बम फिल्म में फूटे ल्यारी में पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में।’
जाकिर के पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो पर कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, जाकिर खान के पास सच बोलने का दम है। एक ने लिखा है, दर्शक शरम की वजह से हंसना और ताली बजाना भी भूल गए। एक ने लिखा है, लोग दिखावा कर रहे हैं लेकिन अपना सच्चा चेहरा नहीं छिपा पा रहे। एक ने लिखा है, जाकिर ने सही रोस्ट किया, असली सिनेमा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक कमेंट है, उसने कैमरा पर काफी कड़वा सच बोल दिया। एक कमेंट है, मैं सच में चौंक गया ब्रो, इसमें बहुत दम है।
बॉलीवुड के ये सिलेब्स कर चुके तारीफ
धुरंधर फिल्म के पहले पार्ट से ज्यादा क्रेज दूसरे पार्ट में दिखा। फिल्म बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसी बड़ी फ्रैंचाइजी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। धुरंधर की तारीफ में इंडस्ट्री के कई लोग पोस्ट लिख चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म के लिए लंबा सा पोस्ट लिखा था। इसमें धुरंधर को रणवीर सिंह के करियर की बेस्ट फिल्म बताया था। करण ने धुरंधर की तुलना 70 के दशक की फिल्मों से की थी। अक्षय कुमार, विकी कौशल, आलिया भट्ट, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, अनुपम खेर, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव, रकुल प्रीत सिंह, रितेश देशमुख, विवेक अग्निहोत्री सहित कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स भी आदित्य धर और उनकी फिल्म की तारीफ कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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