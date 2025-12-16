नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाली हरकत पर जायरा वसीम भड़कीं, बोलीं- एक मुस्लिम महिला…

Hindustan Hindi News
नीतीश कुमार के एक वायरल वीडियो पर एक्ट्रेस रह चुकीं जायरा वसीम का ट्वीट वायरल हो रहा है। उन्होंने नीतीश की हरकत पर गुस्सा जताया है और उनसे बिना शर्त माफी मांगने की डिमांड की है।

Dec 16, 2025
जायरा वसीम फिल्म इंडस्ट्री से काफी पहले दूरी बना चुकी हैं। वह सोशल मीडिया पर भी कम ऐक्टिव रहती हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उनका रीसेंट ट्वीट वायरल है। जायरा का गुस्सा उस पटना के इवेंट वाली घटना पर है जिसमें नीतीश कुमार ने स्टेज पर एक महिला का हिजाब खींच दिया। जायरा ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की है और कहा है कि किसी महिला की मर्यादा को खिलौना नहीं समझा जाना चाहिए।

जायरा वसीम को आया गु्स्सा

जायरा वसीम ने ट्वीट किया है, 'एक महिला की गरिमा और मर्यादा खिलवाड़ करने की चीज नहीं है, खासकर सार्वजनिक मंच पर। एक मुस्लिम महिला होने के नाते, किसी दूसरी महिला के नकाब को इतनी लापरवाही से खींचे जाते देखना और उसके साथ उस बेपरवाह मुस्कान को देखना, बेहद गुस्सा दिलाने वाला था।' सत्ता आपको ये परमिशन नहीं देती कि आप सीमा का उल्लंघन कर दें। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त के माफी मांगनी चाहिए।

क्या था नीतीश कुमार वाला मामला

सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई रिक्रूट हुई आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। महिला हिजाब लगाकर उनके सामने पहुंची थी। नीतीश ने सबके सामने स्टेज पर उस डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। यह कार्यक्रम सीएम के सेक्रेटेरिएट में था। यहां 1000 आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे थे। घटना का वीडियो काफी वायरल है।

गुस्से में दिखे थे सीएम

वीडियो में दिख रहा है कि जब नुसरत परवीन काम की डॉक्टर की बारी आती है तो वह चेहरे पर हिजाब लगाकर पहुंचती हैं। इस पर सीएम गुस्से में बोलते हैं, 'ये क्या है?' इसके बाद वह नुसरत का हिजाब खींच देते हैं।

