प्रेग्नेंसी की अफवाहों के बीच जहीर इकबाल का सोनाक्षी सिन्हा संग मजाक, पैप्स के सामने बोले….

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक फैशन शो में पहुंची थीं। फैशन शो से सामने आए वीडियोज को देखकर फैंस कयास लगा रहे थे कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं। अब जहीर और सोनाक्षी का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जहीर सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की अफवाहों को लेकर मजाक करते नजर आ रहे हैं। जहीर इकबाल पैप्स के सामने सोनाक्षी सिन्हा को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं।
सोनाक्षी संग जहीर का मजाक
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का ये वीडियो रमेश तुरानी की दिवाली पार्टी का है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पैप्स के सामने पोज कर रहे होते हैं। तभी जहीर सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखते हुए कहते हैं असली सोना। सोनाक्षी सिन्हा जहीर का नाम लेते हुए जोर से हंसती हैं। इसके बाद, जहीर इकबाल कहते हैं कि वो मजाक कर रह हैं।
क्या बोले फैंस
सोनाक्षी और जहीर के इस वीडियो पर फैंस जहीर को प्रैंक किंग बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- शायद जहीर हमें हिंट दे रहे थे। एक यूजर ने लिखा- इनके प्रैंक्स मजेदार होते हैं।
बता दें, जहीर इकबाल के कई वीडियो सामने आते हैं सोशल मीडिया पर जहां वो पत्नी सोनाक्षी सिन्हा को प्रैंक करते नजर आते हैं। सोनाक्षी और जहीर के बीच इस हंसी-मजाक वाली बॉन्डिंग को फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
