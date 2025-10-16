Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडZaheer Iqbal Teases Wife Sonakshi Sinha amid pregnancy rumours paps laugh ramesh turani diwali bash

प्रेग्नेंसी की अफवाहों के बीच जहीर इकबाल का सोनाक्षी सिन्हा संग मजाक, पैप्स के सामने बोले….

संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में जहीर सोनाक्षी के साथ पैप्स के साथ मजाक करते नजर आ रहे हैं। वीडियो देख लोग जहीर को प्रैंक किंग बता रहे हैं। 

Thu, 16 Oct 2025 05:48 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
प्रेग्नेंसी की अफवाहों के बीच जहीर इकबाल का सोनाक्षी सिन्हा संग मजाक, पैप्स के सामने बोले….

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक फैशन शो में पहुंची थीं। फैशन शो से सामने आए वीडियोज को देखकर फैंस कयास लगा रहे थे कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं। अब जहीर और सोनाक्षी का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जहीर सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की अफवाहों को लेकर मजाक करते नजर आ रहे हैं। जहीर इकबाल पैप्स के सामने सोनाक्षी सिन्हा को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं।

सोनाक्षी संग जहीर का मजाक

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का ये वीडियो रमेश तुरानी की दिवाली पार्टी का है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पैप्स के सामने पोज कर रहे होते हैं। तभी जहीर सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखते हुए कहते हैं असली सोना। सोनाक्षी सिन्हा जहीर का नाम लेते हुए जोर से हंसती हैं। इसके बाद, जहीर इकबाल कहते हैं कि वो मजाक कर रह हैं।

क्या बोले फैंस

सोनाक्षी और जहीर के इस वीडियो पर फैंस जहीर को प्रैंक किंग बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- शायद जहीर हमें हिंट दे रहे थे। एक यूजर ने लिखा- इनके प्रैंक्स मजेदार होते हैं।

बता दें, जहीर इकबाल के कई वीडियो सामने आते हैं सोशल मीडिया पर जहां वो पत्नी सोनाक्षी सिन्हा को प्रैंक करते नजर आते हैं। सोनाक्षी और जहीर के बीच इस हंसी-मजाक वाली बॉन्डिंग को फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Zaheer Iqbal Sonakshi Sinha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।