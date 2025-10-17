सोनाक्षी सिन्हा को लेकर ये क्या कह गए जहीर इकबाल, बोले- उनके अंदर थोड़ा शैतान…

संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते रहते हैं और दोनों की यही कैमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद है। अब सोनाक्षी की फिल्म जटाधारा का ट्रेलर रिव्यू करते हुए जहीर ने देखें ये क्या कह दिया।

सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधारा की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे ये काफी चर्चा में है। अब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही ट्रेलर सोशल मीडिया पर छा गया है। सब अब तक ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सोनाक्षी के पति जहीर इकबाल ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद सोनाक्षी को भी नहीं होगी।

क्या बोले जहीर दरअसल, जहीर ने जटाधारा का ट्रेलर शेयर कर लिखा, 'मेरी पत्नी पूरी दुनिया को सरप्राइज कर रही है अपनी वर्सैटिलिटी से। इसके अलावा जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि उनमें थोड़ा शैतान है...जटाधारा से ये ऑफिशियल हो जाता है। पूरी टीम को बधाई।' सोनाक्षी ने इस पर जहीर को आई लव यू सो मच कमेंट किया है।

प्रेग्नेंसी की अफवाह पर रिएक्ट बता दें कि जहीर, सोनाक्षी के साथ खूब मस्ती करते रहते हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब दोनों साथ आते हैं तो जहीर, सोनाक्षी के पेट में हाथ रखते हैं और बोलते हैं आराम से। इस पर सोनाक्षी को हंसी आ जाती है और वह उन्हें मारती भी हैं। दरअसल, कुछ दिनों से सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की काफी खबरें आ रही थीं।

वहीं सोनाक्षी ने भी अपनी फोटोज शेयर की और लिखा, ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का ह्यूमन हिस्ट्री(16 महीने और उससे ज्यादा, हमारी प्यारी और हाइपर इंटेलीजेंट मीडिया द्वारा) बस मिड सेक्शन में हाथ रखा है। लास्ट स्लाइड में जाइए हमारे रिएक्शन देखने के लिए और इस दिवाली चमकते रहो।’