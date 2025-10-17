Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडZaheer Iqbal Reacts To Wife Sonakshi Sinha Jatadhara Trailer Says She Has A Little Devil In Her
सोनाक्षी सिन्हा को लेकर ये क्या कह गए जहीर इकबाल, बोले- उनके अंदर थोड़ा शैतान…

सोनाक्षी सिन्हा को लेकर ये क्या कह गए जहीर इकबाल, बोले- उनके अंदर थोड़ा शैतान…

संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते रहते हैं और दोनों की यही कैमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद है। अब सोनाक्षी की फिल्म जटाधारा का ट्रेलर रिव्यू करते हुए जहीर ने देखें ये क्या कह दिया।

Fri, 17 Oct 2025 10:27 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधारा की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे ये काफी चर्चा में है। अब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही ट्रेलर सोशल मीडिया पर छा गया है। सब अब तक ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सोनाक्षी के पति जहीर इकबाल ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद सोनाक्षी को भी नहीं होगी।

क्या बोले जहीर

दरअसल, जहीर ने जटाधारा का ट्रेलर शेयर कर लिखा, 'मेरी पत्नी पूरी दुनिया को सरप्राइज कर रही है अपनी वर्सैटिलिटी से। इसके अलावा जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि उनमें थोड़ा शैतान है...जटाधारा से ये ऑफिशियल हो जाता है। पूरी टीम को बधाई।' सोनाक्षी ने इस पर जहीर को आई लव यू सो मच कमेंट किया है।

प्रेग्नेंसी की अफवाह पर रिएक्ट

बता दें कि जहीर, सोनाक्षी के साथ खूब मस्ती करते रहते हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब दोनों साथ आते हैं तो जहीर, सोनाक्षी के पेट में हाथ रखते हैं और बोलते हैं आराम से। इस पर सोनाक्षी को हंसी आ जाती है और वह उन्हें मारती भी हैं। दरअसल, कुछ दिनों से सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की काफी खबरें आ रही थीं।

वहीं सोनाक्षी ने भी अपनी फोटोज शेयर की और लिखा, ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का ह्यूमन हिस्ट्री(16 महीने और उससे ज्यादा, हमारी प्यारी और हाइपर इंटेलीजेंट मीडिया द्वारा) बस मिड सेक्शन में हाथ रखा है। लास्ट स्लाइड में जाइए हमारे रिएक्शन देखने के लिए और इस दिवाली चमकते रहो।’

फिल्म जटाधारा की बात करें तो इसमें सोनाक्षी के साथ सुधीर बाबू और दिव्या खोसला भी हैं। फिल्म 7 नवंबर 2025 को रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Zaheer Iqbal Sonakshi Sinha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।