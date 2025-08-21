धनश्री के तलाक वाले स्टेटमेंट के बाद युजवेंद्र चहल का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- मिलियन फीलिंग्स, लेकिन...

युजवेंद्र चहल ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कई फोटोज शेयर की हैं। हालांकि इन फोटोज के साथ जो उनका कैप्शन है उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं लोग भी इस पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं।

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को काफी समय हो गया है, लेकिन अब भी दोनों के तलाक को लेकर चर्चा होती रहती है। कुछ समय पहले चहल ने एक पॉडकास्ट में तलाक को लेकर बात की थी और अब हाल ही में धनश्री ने एक पॉडकास्ट में तलाक को लेकर अपनी राय दी। धनश्री के स्टेटमेंट्स काफी वायरल हो रहे हैं और इस चहल ने एक पोस्ट किया है जो काफी वायरल हो रहा है।

क्या है चहल का पोस्ट वैसे तो फोटोज में चहल किसी लेक के पास नेचर को निहारते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके कैप्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। चहल ने लिखा, मिलियन फीलिंग्स, जीरो वर्ड्स।

लोगों के कमेंट्स चहल के इस पोस्ट पर लोगों के कई कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि भाई व्हाट्सएप पर बोलना था न। वहीं एक ने लिखा कि धनश्री का पॉडकास्ट देखकर आया है।

क्या बोली थीं धनश्री बता दें कि धनश्री ने कहा है कि जब तलाक हुआ था तो वह भले ही मेंटली तैयार थीं, लेकिन फिर भी वह कोर्ट में फूट-फूटकर रोई थीं। उन्होंने कहा, मैं तैयार थी, लेकिन जैसे ही कोर्ट में वर्डिक्ट दिया गया तो मैं इमोशनल हो गई। मैं सबके सामने फूट-फूटकर रोने लगी। मैं बस रोती रही। चहल सबसे पहले कोर्ट से गए।