Yuzvendra Chahal Shares Cryptic Post After Dhanashree Verma Comments About Divorce Says Million Feelings Zero Words धनश्री के तलाक वाले स्टेटमेंट के बाद युजवेंद्र चहल का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- मिलियन फीलिंग्स, लेकिन..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडYuzvendra Chahal Shares Cryptic Post After Dhanashree Verma Comments About Divorce Says Million Feelings Zero Words

धनश्री के तलाक वाले स्टेटमेंट के बाद युजवेंद्र चहल का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- मिलियन फीलिंग्स, लेकिन...

युजवेंद्र चहल ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कई फोटोज शेयर की हैं। हालांकि इन फोटोज के साथ जो उनका कैप्शन है उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं लोग भी इस पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:23 AM
share Share
Follow Us on
धनश्री के तलाक वाले स्टेटमेंट के बाद युजवेंद्र चहल का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- मिलियन फीलिंग्स, लेकिन...

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को काफी समय हो गया है, लेकिन अब भी दोनों के तलाक को लेकर चर्चा होती रहती है। कुछ समय पहले चहल ने एक पॉडकास्ट में तलाक को लेकर बात की थी और अब हाल ही में धनश्री ने एक पॉडकास्ट में तलाक को लेकर अपनी राय दी। धनश्री के स्टेटमेंट्स काफी वायरल हो रहे हैं और इस चहल ने एक पोस्ट किया है जो काफी वायरल हो रहा है।

क्या है चहल का पोस्ट

वैसे तो फोटोज में चहल किसी लेक के पास नेचर को निहारते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके कैप्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। चहल ने लिखा, मिलियन फीलिंग्स, जीरो वर्ड्स।

लोगों के कमेंट्स

चहल के इस पोस्ट पर लोगों के कई कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि भाई व्हाट्सएप पर बोलना था न। वहीं एक ने लिखा कि धनश्री का पॉडकास्ट देखकर आया है।

क्या बोली थीं धनश्री

बता दें कि धनश्री ने कहा है कि जब तलाक हुआ था तो वह भले ही मेंटली तैयार थीं, लेकिन फिर भी वह कोर्ट में फूट-फूटकर रोई थीं। उन्होंने कहा, मैं तैयार थी, लेकिन जैसे ही कोर्ट में वर्डिक्ट दिया गया तो मैं इमोशनल हो गई। मैं सबके सामने फूट-फूटकर रोने लगी। मैं बस रोती रही। चहल सबसे पहले कोर्ट से गए।

चहल की टी शर्ट पर कहा

वहीं चहल की बी यॉर ओन शुगर डैडी टी शर्ट पर धनश्री ने कहा था, मैं हैरान थी क्योंकि मैं कोर्ट के पीछे वाले रास्ते से गई थी। मैं तो तैयारी के साथ नहीं आई थी न, मैंने तो सिंपल टी शर्ट और जींस पहनी थी। लेकिन वो ऐसे कैमरे के सामने गए। बोल रहे थे कि मैसेज देना था, तो भाई व्हाट्सएप कर देता न।

Yuzvendra Chahal dhanashree verma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।