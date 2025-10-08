शुरू में ही चीट किया होता तो... धनश्री के 2 महीने में धोखा मिलने के बयान पर भड़के युजवेंद्र चहल

धनश्री वर्मा ने एक रिऐलिटी शो में अपनी शादी टूटने पर एक बयान दिया था। अब युजवेंद्र चहल ने इसका जवाब दिया है। धनश्री का कहना था कि शादी के दो महीने बाद ही उन्हें चीटिंग का अहसास होने लगा था।

युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा ने रीसेंटली दो महीने में धोखा मिलने की बात कही थी। अब चहल ने इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि वह इस चैप्टर को खत्म करके आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का घर उनका नाम लेकर चल रहा है तो वह कुछ भी बोल सकते हैं। युजवेंद्र ने यह भी कहा कि दो महीने में धोखा मिलता तो साढ़े चार साल तक दोनों साथ नहीं रहे होते।

मेरे लिए चैप्टर खत्म हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में युजवेंद्र चहल बोले, 'मैं स्पोर्ट्सपर्सन हूं और मैं धोखा नहीं देता हूं। अगर कोई दो महीने में ही चीट करता तो इतना लंबा रिश्ता कैसे चलता। मेरे लिए यह चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं और दूसरों को भी ऐसा करना चाहिए।'

शुरू में चीट किया होता तो... युजवेंद्र आगे बोले, 'हमारी शादी टोटल 4.5 साल चली। अगर किसी ने शुरू में ही चीट किया होता तो हम साथ नहीं रहे होते। मैं निकल चुका हूं इस बात से। अभी भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है। वह ऐसा करती रहीं। मुझे कोई परवाह नहीं ना फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि यह आखिरी मौका है जब मैं अपनी लाइफ के इस चैप्टर पर बात कर रहा हूं।'

अब नहीं करनी इस पर बात युजवेंद्र आगे बोलते हैं, 'मैं इस चैप्टर को भुला चुका हूं। कोई कुछ भी कह देता है और सोशल मीडिया पर चल जाता है। 100 बातें चलती हैं लेकिन सच सिर्फ एक है और जो मायने रखते हैं उन्हें वो पता है। मेरे लिए चैप्टर क्लोज है। मैं अब इस पर कभी बात नहीं करना चाहता।'