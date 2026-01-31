युजवेंद्र चहल की धनश्री, महवश, शेफाली संग फोटो वायरल, क्रिकेटर बोले- 2-3 और रह गईं

संक्षेप: युजवेंद्र चहल का एक पोस्टर वायरल हो रहा था जिसमें उनके साथ धनश्री, आरजे महवश और शेफाली बग्गा नजर आ रही थीं। इस पोस्टर में लिखा था किस किसको प्यार करूं 3, जिस पर चहल का रिएक्शन भी आ गया है।

युजवेंद्र चहल पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। धनश्री वर्मा से तलाक के बाद उनका नाम आरजे महवश के साथ जुड़ा और फिर खबर आई कि दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और इसके बाद उनका नाम बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा के साथ जुड़ा। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें चहल के साथ धनश्री, महवश और शेफाली नजर आ रहे हैं। इसके साथ लिखा है किस किसको प्यार करूं 3, इस पर अब चहल का रिएक्शन आया है।

क्या बोले चहल दरअसल, एआई से एक पोस्टर बनाया गया है और उसमें चहल को इन तीनों के साथ रखा है। चहल ने लिखा कि 2-3 रह गई है एडमिन, अगली बार और रिसर्च करके आना।

धनश्री ने लगाया था चीटिंग का आरोप बता दें कि तलाक के बाद धनश्री वर्मा ने शो राइज एंड फॉल के दौरान चहल पर आरोप लगाया था कि क्रिकेटर ने उन्हें चीट किया था। वहीं चहल ने इस पर सफाई दी थी कि मैंने कभी चीट नहीं किया और चीट किया होता तो हम इतने साल तक साथ नहीं रहते।

चहल और धनश्री ने साल 2020 में शादी की थी और मार्च 2025 में दोनों का तलाक हो गया।

धनश्री के बाद महवश संग जुड़ा नाम धनश्री से तलाक के बाद चहल का नाम आरजे महवश के साथ काफी जुड़ा। दोनों साथ में बहुत नजर आते थे। चहल के हर मैच में महवश होती थीं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे के साथ फोटोज शेयर करते थे। लेकिन कुछ समय पहले फिर खबर आई कि दोनों के बीच अब कुछ ठीक नहीं है और दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया पर।