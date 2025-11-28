धनश्री वर्मा से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी करने जा रहे हैं युजवेंद्र चहल? पोस्ट शेयर कर लिखा…

संक्षेप: Yuzvendra Chahal Post: मार्च 2025 में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा को तलाक मिला था। तलाक के आठ महीने बाद युजवेंद्र चहल ने पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘शादी के लिए तैयार हूं।’

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने नई शुरुआत की ओर इशारा किया है। दरअसल, साल 2020 में युजवेंद्र चहल ने डांसर और कंटेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा से शादी की थी। हालांकि, दोनों की शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और साल 2022 में दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया। वहीं कोर्ट ने उन्हें मार्च 2025 में तलाक दिया। अब तलाक के आठ महीने बाद युजवेंद्र चहल ने दूसरी शादी की बात की है।

युजवेंद्र चहल का पोस्ट युजवेंद्र चहल ने गुरुवार के दिन इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट कर बताया कि वह शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्होंने एक स्लीक ब्लैक टक्सीडो में अपनी कई तस्वीरें पोस्ट कीं और कैप्शन में लिखा, “शादी के लिए तैयार हूं, बस एक लड़की चाहिए।” उनकी इस पोस्ट ने फैंस के बीच हलचल बढ़ा दी है। कुछ ने जश्न मना रहे हैं। कुछ उन्हें उनका अतीत याद दिला रहे हैं। वहीं कुछ RJ महवश को टैग कर रहे हैं।