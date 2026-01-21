युजवेंद्र चहल और आरजे महवश की खत्म हुई दोस्ती, दोनों ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो

संक्षेप: युजवेंद्र चहल और आरजे महवश अब दोस्त नहीं रहे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ये बात सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं क्योंकि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है।

इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है। हालांकि, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों की लड़ाई हो गई है। बता दें, जब से युजवेंद्र चहल का तलाक हुआ तब से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि युजवेंद्र चहल और आरजे महवश एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है।

धनश्री का दावा पिछले साल रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा ने दावा किया था कि शादी के दो महीने बाद युजवेंद्र चहल ने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने कहा था, “मैंने सगाई के बाद से ही उनके बिहेवियर में बदलाव नोटिस कर लिया था, लेकिन मैंने उन पर और अपने रिश्ते पर भरोसा रखा। मेरी समस्या ये है कि मैं अपने आस-पास के लोगों को बहुत ज्यादा मौके देती हूं। लेकिन मैं मौके दे देकर थक गई। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की थी और अपना 100% दिया था। हालांकि, चीजें ठीक नहीं हुईं।”