युजवेंद्र चहल और आरजे महवश की खत्म हुई दोस्ती, दोनों ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो

युजवेंद्र चहल और आरजे महवश की खत्म हुई दोस्ती, दोनों ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो

संक्षेप:

युजवेंद्र चहल और आरजे महवश अब दोस्त नहीं रहे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ये बात सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं क्योंकि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है।

Jan 21, 2026 04:32 pm IST
इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है। हालांकि, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों की लड़ाई हो गई है। बता दें, जब से युजवेंद्र चहल का तलाक हुआ तब से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि युजवेंद्र चहल और आरजे महवश एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है।

युजवेंद्र चहल और आरजे महवश

धनश्री का दावा

पिछले साल रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा ने दावा किया था कि शादी के दो महीने बाद युजवेंद्र चहल ने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने कहा था, “मैंने सगाई के बाद से ही उनके बिहेवियर में बदलाव नोटिस कर लिया था, लेकिन मैंने उन पर और अपने रिश्ते पर भरोसा रखा। मेरी समस्या ये है कि मैं अपने आस-पास के लोगों को बहुत ज्यादा मौके देती हूं। लेकिन मैं मौके दे देकर थक गई। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की थी और अपना 100% दिया था। हालांकि, चीजें ठीक नहीं हुईं।”

युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा

युजवेंद्र चहल का रिएक्शन

बाद में, युजवेंद्र चहल ने धनश्री के दावों पर रिएक्ट करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स से कहा था, “मैं एक खिलाड़ी हूं और मैं धोखा नहीं देता। अगर कोई दो महीने में ही धोखा देता तो इतना लंबा रिश्ता चलता क्या? मेरे लिए, यह चैप्टर खत्म हो गया है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूं और दूसरों को भी ऐसा ही करना चाहिए।”

