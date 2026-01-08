Hindustan Hindi News
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा तलाक के बाद आएंगे साथ, जानें आखिर क्या है मामला

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा तलाक के बाद आएंगे साथ, जानें आखिर क्या है मामला

संक्षेप:

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर फैंस भी हैरान हो जाएंगे। दोनों साथ में तलाक के बाद साथ दिखने वाले हैं।

Jan 08, 2026 03:33 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा दोनों पिछले साल अपने तलाक को लेकर काफी चर्चा में थे। दोनों ने कई इंटरव्यूज में ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए एक-दूसरे को लेकर जिनसे थोड़े विवाद भी हुए। अब खबर आ रही है कि दोनों तलाक के बाद एक साथ आने वाले हैं। हालांकि इसके पीछे एक ट्विस्ट है।

किस शो में आएंगे नजर

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साथ में कलर्स टीवी के शो द 50 में आने नजर आने वाले हैं। मेकर्स की तरफ से फिलहाल भले ही कंटेस्टेंट्स की कन्फर्म लिस्ट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन खहबर आ रही है कि ये दोनों एक्स कपल साथ आएगा। शो का प्रीमियर 1 फरवरी को होगा और कलर्स टीवी के अलावा जियो हॉटस्टार पर भी नजर आएगा।

कौन बनकर आएगा कंटेस्टेंट

शो में 50 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे जिसमें टीवी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और डिजिटल स्पेस के स्टार्स नजर आएंगे।

इन सेलेब्स के नाम भी आए सामने

वैसे इनके अलावा जिन सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं वो हैं शिव ठाकरे, अंकिता लोखंडे, निक्की तंबोली, प्रतीक सहजपाल, उर्फी जावेद, अंशुला कपूर, तान्या मित्तल, फैजल शेख। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें श्रीशंत, इमरान खान और ऑरी भी नजर आ सकते हैं।

युजवेंद्र-धनश्री

वहीं युजवेंद्र और धनश्री की बात करें तो दोनों ने साल 2020 में शादी की थी, कुछ समय के रिलेशनशिप के बाद। दोनों की शादी काफी चर्चा में रही थी, लेकिन ये शादी ज्यादा चली नहीं और साल 2025 में दोनों ने तलाक ले लिया।

तलाक के बाद साथ में आएंगे पहली बार

तलाक के बाद चहल का आरजे महवश के साथ भी नाम जुड़ा है। हालांकि दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को दोस्त बताया है। खैर फैंस देखना चाहते हैं कि तलाक के बाद दोनों साथ में क्या करते हैं।

वैसे अभी दोनों की तरफ से भी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आया है।

