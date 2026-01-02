Hindustan Hindi News
विराट कोहली-अनुष्का शर्मा की फोटो पर युजवेंद्र चहल ने किया मजेदार कमेंट, जमकर हो रहा है वायरल

विराट कोहली-अनुष्का शर्मा की फोटो पर युजवेंद्र चहल ने किया मजेदार कमेंट, जमकर हो रहा है वायरल

संक्षेप:

विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर कर अपने फैंस को न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी थीं। अब इस पोस्ट पर युजवेंद्र चहल ने मजेदार कमेंट किया है जो वायरल हो रहा है।

Jan 02, 2026 12:55 pm IST
इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल, गुरुवार के दिन विराट ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी अनुष्का से साथ फोटो शेयर कर अपने फैंस को न्यू ईयर की बधाई दी थी। वहीं शुक्रवार के दिन युजवेंद्र चहल ने उनकी फोटो पर मजेदार कमेंट किया है।

युजवेंद्र चहल का कमेंट

युजवेंद्र चहल ने फाेटो पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘हैप्पी न्यू ईयर भईया-भाभी। फोटो क्लिक पर क्रेडिट मिल जाता तो…।’ युजवेंद्र चहल के कमेंट पर लोग रिप्लाई दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये सबसे रिलेटेबल कमेंट है। वहीं कुछ अपने उन दोस्तों को टैग कर रहे हैं जो विराट की ही तरह फोटो क्लिक करने वाले दोस्तों को क्रेडिट नहीं देते हैं।

विराट की हो रही है तारीफ

विराट कोहली ने दो पोस्ट शेयर की हैं। एक 31 दिसंबर के दिन जिसमें वह अनुष्का शर्मा के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। उनके गाल पर स्पाइडरमैन का टैटू बना हुआ है और अनुष्का शर्मा के गाल पर बटरफ्लाई बनी हुई है। वहीं दूसरी फोटो उन्होंने 1 जनवरी के दिन पोस्ट की है जिसमें दोनों साथ में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग विराट को ग्रीन फॉरेस्ट कह रहे हैं। वे उनकी तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि उन्होंने साल खत्म अनुष्का के साथ पोस्ट शेयर कर किया और साल की शुरुआत भी अनुष्का के साथ फोटो पोस्ट कर की है।

यहां देखिए उनकी दूसरी पोस्ट

