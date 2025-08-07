बिग बॉस में नोरा फतेही और प्रिंस नरूला के क्लोज बॉन्ड पर युविका चौधरी बोलीं- मुझे पता था कि...

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी शो बिग बॉस में मिले और वहीं दोनों एक-दूसरे के क्लोज हुए थे। हालांकि जब युविका शो से बाहर हुई थीं तब प्रिंस, नोरा फतेही के क्लोज आए थे। अब युविका ने बताया कि उसके पीछे का सच क्या था।

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी बिग बॉस शो में एक-दूसरे से मिले थे और इसी शो के दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। शो के बाद भी दोनों का रिलेशन अच्छा रहा और दोनों ने शादी कर ली। दोनों की अब प्यारी सी बेटी भी है जिसके बाद उनका परिवार पूरा हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस शो के दौरान ही प्रिंस का नोरा फतेही के साथ भी क्लोज बॉन्ड बना था। अब इस पर युविका ने कुछ बातें क्लीयर की हैं।

क्या बोलीं युविका दरअसल, जब युविका शो से बाहर हो गई थीं तब प्रिंस, नोरा से क्लोज हो गई थीं जिसके बाद प्रिंस के युविका को लेकर प्यार पर भी सवाल होने लगे थे। अब जब सालों बाद युविका से दोनों को लेकर बात की। युविका से पूछा गया कि क्या प्रिंस के साथ उन्होंने कभी नोरा को लेकर डिस्कस किया तो युविका ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कहा, 'टाइम कहां है डिस्कस करने के लिए। वो गेम था। अगर कुछ सीरियस होता तो मैं खुद पूछ लेती उसी वक्त। लेकिन यह उनके शो का पार्ट था। मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं है इसलिए हमने कभी डिस्कस नहीं किया।'

युविका ने आगे कहा, 'जब हम दोस्त थे, मैं उनकी टांग काफी खींचती थी। लेकिन लाइन मूव ऑन हो गई और फिर हमने कभी उस बारे में बात नहीं की।'

प्रिंस ने दी थी यह सफाई युविका से फिर पूछा गया कि क्या प्रिंस ने कभी उन्हें कुछ एक्सप्लेन क्या है तो युविका ने कहा, 'उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये गेम है। जब आपने शो छोड़ा तो मैं गेम पर फोकस करने लगा। मैं आपके लिए इमोशनल हो गया था और जब आप इंट्रेस्टेड नहीं थे तो मुझे लगा आप बाहर किसी के साथ रिलेशन में हो।'