YRKKH Twist: अरमान और अभिरा को अपने से दूर करेगी मायरा, कृष और तान्या को लेकर जाएगी स्कूल
संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा, अरमान-अभिरा के वायरल वीडियो की वजह से उन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश करेगी।
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में मायरा, अरमान और अभिरा के वायरल वीडियो की वजह से परेशान हो जाएगी। वह अरमान और अभिरा से झूठ कह देगी कि उस एनुअल फंक्शन अभी नहीं है। इतना ही नहीं, वह अरमान और अभिरा की जगह तान्या और कृष को अपने एनुअल फंक्शन में लेकर चली जाएगी। जब अरमान और अभिरा, मायरा की टीचर से बात करने के लिए उसके स्कूल पहुंचेंगे तब वे एनुअल फंक्शन का बोर्ड देखकर दंग रह जाएंगे।
सामने आए प्रोमो के मुताबिक, मायरा एनुअल फंक्शन में अवॉर्ड जीत जाएगी। इतना ही नहीं, स्कूल वाले कृष और तान्या को मायरा के बेस्ट पैरेंट्स होने का अवॉर्ड भी देंगे। मायरा खुश हो जाएगी और अवॉर्ड लेकर घर वापस आएगी। दादी-सा पहले मायरा को बधाई देंगी और फिर उससे पूछेंगी कि उसने अपने मम्मी-पापा से झूठ क्यों बोला।
मायरा फेक वीडियो के बारे में बात करने से इनकार कर देगी। वह अपने कमरे में चली जाएगी और खुद को बंद कर देगी। ऐसे में अभिरा खिड़की के जरिए मायरा को लोरी सुनाएगी और अरमान रस्सी से खाना भेजेगा। ये सब देखकर मायरा खुश हो जाएगी और खाना खा लेगी, लेकिन अभिरा और अरमान से बात करने से इनकार कर देगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
