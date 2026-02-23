Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यश राज फिल्म ने ठुकराया नेटफ्लिक्स के 215 करोड़ का ऑफर, कहा- हम कुछ...

Feb 23, 2026 09:29 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म नेटफ्लिक्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने नेटफ्लिक्स का बड़ा ऑफर रिजेक्ट किया है।

यश राज फिल्म ने ठुकराया नेटफ्लिक्स के 215 करोड़ का ऑफर, कहा- हम कुछ...

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे इसको लेकर काफी बज है। यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसकी अनाउंसमेंट 2024 में हुई थी। कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी कि इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जा सकता है। लेकिन अब एक नया अपडेट सामने आया है।

कितने करोड़ का ठुकराया ऑफर

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यश राज फिल्म्स को 215 करोड़ की स्ट्रीमिंग डील का ऑफर दिया गया था डिजिटल प्रीमियर के दौरान, लेकिन प्रोडक्शन बैनर ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अब फिल्म बड़े पर्दे पर ही रिलीज होगी।

थिएटर में ही होगी रिलीज

यश राज फिल्म्स के स्पोकपर्सन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर क्लीयर किया कि अल्फा थिएटर में ही रिलीज होगी। स्पोकपर्सन ने यह भी क्लीयर किया कि यश राज फिल्म्स अपनी थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं डालती है और सिनेमाटिक एक्सपीरियंस को गर्व से दिखाती है।

कुछ स्पेशल करना चाहते हैं

स्टेटमेंट में आगे लिखा है, ‘अल्फा के जरिए हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं देश के अच्छे कलाकार आलिया भट्ट और यंग एक्टर शरवरी के साथ। आशा है कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएंगे अल्फा के साथ और ये सबको एंटरटेन करेगी और प्रूव करेगा कि दर्शक इस फिल्म को भी उतना प्यार देंगे जितने बाकी एक्शन फिल्मों को किया है।’

ये भी पढ़ें:'नमस्कार...' BAFTA अवॉर्ड्स में हो रही आलिया भट्ट के स्पीच की चर्चा

बता दें कि अल्फा एक वुमन सेंट्रिक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म के जरिए आलिया और शरवरी पहली बार साथ काम कर रहे हैं। वहीं यश राज के साथ भी आलिया की यह पहली मूवी है।

फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि यह फिल्म कमाल करेगी।

फिल्म की रिलीज डेट हुई थी पोस्टपोन

बता दें कि फिल्म पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिर इसे पोस्टपोन करके 17 अप्रैल 2026 में रिलीज करने का प्लान किया गया यह वजह बताते हुए कि अल्फा के वीएफएक्स को और समय चाहिए। लेकिन वहीं वैरायटी इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस डेट को सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से क्लैश को रोकने के लिए पोस्टपोन किया गया।

ये भी पढ़ें:नन्हीं वकील है आलिया की बेटी राहा, अपनी निजी जिंदगी के बारे में खोले ये 3 राज

लव एंड वॉर

वैसे बता दें कि इस फिल्म के अलावा अल्फा, लव एंड वॉर में भी नजर आएंगी। अल्फा को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में होंगे। इसकी शूटिंग भी अभी शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर भी काफी समय से चर्चा चल रही है, लेकिन ज्यादा अपडेट इसको लेकर आ नहीं रहा है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Alia Bhatt

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।