गोवा में पत्नी का ऐसा वीडियो क्यों डाल दिया? सौरव जोशी बुरी तरह हो रहे ट्रोल, लोग बोले- एडिट करके हटाना था
हाल ही में सौरव अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट के साथ गोवा ट्रिप पर गए थे, जहां से उनके एक व्लॉग का क्लिप वायरल हो रहा है। इस क्लिप के वायरल होते ही सौरव बुरी तरह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं।
मशहूर जेन जी यूट्यूबर सौरव जोशी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सौरव की आज अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। सौरव अपने परिवार के साथ व्लॉग बनाते हैं, जिसे फैंस काफी पसंद करते हैं। ऐसे में अब सौरव जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। हाल ही में सौरव अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट के साथ गोवा ट्रिप पर गए थे, जहां से उनके एक व्लॉग का क्लिप वायरल हो रहा है। इस क्लिप के वायरल होते ही सौरव बुरी तरह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह हिस्सा फाइनल एडिट में कैसे रह गया। कुछ दर्शक यह भी सोच रहे हैं कि क्या उनके वीडियो में ऐसी चीजें जानबूझकर रखी जाती हैं या फिर यह गलती से हुआ है।
व्लॉग से ये क्लिप एडिट करके क्यों नहीं हटाया?
दरअसल, वायरल हो रही इस क्लिप में, सौरव गोवा में अपनी छुट्टियों के दौरान दर्शकों को अपना कमरा दिखा रहे हैं। जब वे प्राइवेट पूल दिखाने के लिए बाहर आते हैं, तो अवंतिका पर रोशनी पड़ती है, जिससे कैमरे में उनकी ट्रांसपेरेंट ड्रेस दिखाई देने लगती है। यह क्लिप सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि व्लॉग अपलोड करने से पहले इस हिस्से को एडिट करके क्यों नहीं हटाया गया।
लोगों ने जमकर किया ट्रोल
सौरव जोशी के इस वीडियो पर लोगों के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "हैरानी की बात यह है कि वीडियो को शूट किया गया, एडिट किया गया और फिर पब्लिक भी कर दिया गया।" इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने पूछा, "क्या सौरव जोशी जानबूझकर ऐसे वीडियो पोस्ट करते हैं, या पोस्ट करने से पहले वह एक बार चेक भी नहीं करते? भाई, वह कैमरा एंगल क्या था?" एक यूज़र ने सुझाव दिया, "उन्हें पहले इसे चेक कर लेना चाहिए था।" बाकी लोगों ने भी इस क्लिप को "अनुचित" बताया।
पत्नी को पालतू कुत्ते के कटोरे में पिलाया पानी
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सौरव जोशी को अपने व्लॉग के कंटेंट को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो। अक्टूबर 2026 में, 'ट्रुथ या डेयर' गेम के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट से उनके पालतू कुत्ते 'ओरियो' के कटोरे से पानी पीने के लिए कहा था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। हालांकि अवंतिका ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने वह 'डेयर' पूरा किया। इस घटना पर दर्शकों ने कड़ी आपत्ति जताई और सवाल उठाया कि उनसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया। इसके बाद सौरव ने अपना बचाव करते हुए क्लियर किया कि कटोरा धोया हुआ था और पानी साफ था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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