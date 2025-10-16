पान मसाले की ऐड क्यों करते हैं शाहरुख? इंटरव्यू में दिया था इस सवाल का जवाब, वायरल हुआ वीडियो

संक्षेप: Dhruv Rathee vs Shahrukh Khan: सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी और शाहरुख खान के फैंस के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल, ध्रुव राठी ने शाहरुख खान पर सवाल उठाए हैं।

यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कहा है, ‘शाहरुख खान अब एक अरबपति बन चुके हैं। सही सुना आपने! रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। फिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें पान मसाले जैसी हानिकारक चीज का ऐड करना पड़ रहा है?’ ध्रुव राठी के इस वीडियो पर शाहरुख के फैंस कमेंट कर रहे हैं।

शाहरुख खान का जवाब एक फैन ने कमेंट सेक्शन में शाहरुख के पुराने इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया है जिसमें शाहरुख इस सवाल का जवाब देते सुनाई दे रहे हैं। शाहरुख सफाई देते हुए कहते हैं, “अगर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स का विज्ञापन न करें क्योंकि बच्चे उससे प्रभावित होकर पीने लगते हैं तो मैं कहूंगा कि आप इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दें। अगर स्मोकिंग बुरी चीज है, तो सिगरेट बनने ही मत दो। अगर आप इसका प्रोडक्शन नहीं रोक रहे हैं क्योंकि इससे आपको राजस्व मिलता है तो मेरा राजस्व भी मत रोकिए। मैं एक एक्टर हूं। मुझे काम करना है और उससे राजस्व प्राप्त करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो उसको इंडिया में ही बनने मत दीजिए।”