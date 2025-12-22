यूट्यूबर ध्रुव राठी ने धुरंधर को बताया खतरनाक, बोले- झूठी और वाहियात प्रोपेगेंडा फिल्म

संक्षेप: ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने से पहले ही ट्वीट कर दिया था कि वह धुरंधर को बर्बाद करने वाले हैं। वहीं वीडियो में वह धुरंधर को डेंजरस यानी खतरनाक बोलते हैं।

फिल्म धुरंधर की पूरी टीम जहां सक्सेस एंजॉय कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यूट्यूबर ध्रुव राठी ने फिल्म को एक खतरनाक प्रोपप्रोपेगेंडा और झूठी फिल्म बताया है। ध्रुव ने पहले भी फिल्म को वॉयलेंस से भरा बताया था, लेकिन अब नए वीडियो में ध्रुव ने फिल्म की बुराई करते हुए इसे 'खराब तरीके से बनी' फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक बताया है।

ध्रुव राठी ने फिल्म को बताया खतरनाक ध्रुव ने वीडियो शेयर किया जिसका टाइटल है रिएलिटी ऑफ धुरंधर। उन्होंने फिल्म को झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा मूवी बताया। ध्रुव बोलते हैं कि फिल्म काफी अच्छे से बनी है और कहा कि ये बहुत खतरनाक है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि ताज स्टोरी और द बंगाल फिल्म्स भी इतनी खतरनाक नहीं थी क्योंकि वो बकवास फिल्म थी। लेकिन धुरंधर एक एन्गेजिंग फिल्म थी।

वह आगे बोलते हैं कि दिक्कत यह है कि धुरंधर बार बार यह बता रही है कि यह रियल इवेंट्स से इंस्पायर फिल्म है। यही ट्रेलर में भी बताया गया। यह 26/11 अटैक के रियल फुटेज को दिखा रही है। इसमें आतंकवादी और उनके हैंडलर्स की कन्वर्जेशन को भी यूज किया है। इसमें पाकिस्तान के ल्यारी के रियल लाइफ गैंगस्टर और पुलिस का भी यूज किया है।

वीडियो रिलीज से पहले बोले थे फिल्म को बर्बाद करूंगा बता दें कि इससे पहले ध्रुव ने वीडियो की अनाउंसमेंट कर लिथा कि वह फिल्म को बर्बाद करने वाले हैं। खैर अभी तक इस पर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर या मूवी के किसी भी मेंबर का कोई रिएक्शन नहीं आया है।