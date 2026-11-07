यूट्यूब पर छाए ये 10 गाने, 62 मिलियन व्यूज के साथ नंबर 1 बना शाहरुख खान ये सॉन्ग

YouTubeTop 10: यूट्यूब चार्ट की वीकली लिस्ट अपडेट हो गई है। इस लिस्ट में एक गाना ऐसा है जिसे 5 दिन में 62 मिलियन व्यूज मिले हैं। आइए जानते हैं वो 10 गाने जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं।

यूट्यूब पर गाने देखने और सुनना पसंद है तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि भारत में लोग कौन से म्यूजिक वीडियोज ज्यादा देख रहे हैं। हम आपको 10 ऐसे गानों के नाम बता रहे हैं जो यूट्यूब चार्ट पर ट्रेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर शाहरुख खान एक गाना है। आइए जानते हैं लिस्ट में शामिल हैं कौन-कौन से गाने और किसे मिले कितने व्यूज?

1.तू मिल जाए फिल्म: किंग (दिसंबर में होगी रिलीज)

व्यूज: 5 दिन में 62 मिलियन व्यूज

गाने के बारे में: इस गाने को सचिन-जिगर ने कंपोज किया है। किंग के इस गाने को दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर फिल्माया गया है।इसे अरिजीत सिंह और मधुबंती बागची ने गाया है। इस गाने में हॉलीवुड सिंगर एड शीरन की भी आवाज है। ये एड शीरन का पहला बॉलीवुड गाना है।

2. एन्धाय्या सामी फिल्म: रणबली व्यूज: 12 दिन में 16 मिलियन व्यूज

गाने के बारे में: रणबली एक तेलुगु फिल्म है। गाने को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पर फिल्माया गया है। इस गाने को अजय-अतुल की जोड़ी ने तैयार किया है। वहीं, अजय गोगवाले और श्वेता मोहन ने इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है।

3. वर्दी की गर्मी एल्बम: वर्दी की गर्मी

व्यूज: 8 दिन में 4 मिलियन व्यूज

गाने के बारे में: लिस्ट में तीसरे नंबर पर भोजपुरी गाना वर्दी की गर्मी है। इस गाने को रौशन रोही और सृष्टि भारती ने गाया है। वहीं, गाने के बोल लिखे हैं आयुष राज सिंह ने।

4. जुड़ी जोड़ी फिल्म: रामायण

व्यूज: 8 दिन में 13 मिलियन

5. जालिमा फिल्म: रईस

व्यूज: बॉलीवुड फिल्मी ट्यून के चैनल पर 3 हफ्ते पहले पोस्ट किया गया था गाना। मिले हैं 5.7 मिलियन व्यूज

गाने के बारे में: इस गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। गाने को अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर ने गाया है। ये गाना शाहरुख खान और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान पर फिल्माया गया है।

6. पिया बिहरिया एल्बम: पिया बिहरिया

व्यूज: 8 दिन में 3.9 मिलियन व्यूज

गाने के बारे में: इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है। गाने को डिंपल सिंह पर फिल्माया गया है। गाने के बोल अखिलेश कश्यप ने लिखे हैं।

7. श्री हनुमान चालीसा फिल्म: रामायण

व्यूज: 1 दिन में 12 मिलियन व्यूज

8. मगलै फिल्म: बत्था व्यूज: 9 दिन में 8.3 मिलियन व्यूज

गाने के बारे में: ये एक तमिल गाना है। इसे विजय सेतुपति और लिजोमोल जोस पर फिल्माया गया है। गाने को साई अभ्यंकर और हरिणी ने आवाज दी है। साई अभ्यंकर ने ही गाने का म्यूजिक तैयार किया है। इस गाने के बोल कार्तिक नेथा ने लिखे हैं।

9. औरा 10/10 फिल्म: मीसाया मुरुक्कू 2 व्यूज: 11 दिन में 5.2 मिलियन व्यूज

गाने के बारे में: इस गाने को हिप हॉप तमिझा ने गाया है। यह एक हाई-एनर्जी पार्टी एंथम है। इस गाने के बोल हिप हॉप तमिझा और तमिझ आधवन ने लिखे हैं।

10. 4 किलो फिल्म: 4 किलो

व्यूज: 11 दिन में 8.3 मिलियन व्यूज