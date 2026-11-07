यूट्यूब पर छाए ये 10 गाने, 62 मिलियन व्यूज के साथ नंबर 1 बना शाहरुख खान ये सॉन्ग
YouTubeTop 10: यूट्यूब चार्ट की वीकली लिस्ट अपडेट हो गई है। इस लिस्ट में एक गाना ऐसा है जिसे 5 दिन में 62 मिलियन व्यूज मिले हैं। आइए जानते हैं वो 10 गाने जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं।
यूट्यूब पर गाने देखने और सुनना पसंद है तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि भारत में लोग कौन से म्यूजिक वीडियोज ज्यादा देख रहे हैं। हम आपको 10 ऐसे गानों के नाम बता रहे हैं जो यूट्यूब चार्ट पर ट्रेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर शाहरुख खान एक गाना है। आइए जानते हैं लिस्ट में शामिल हैं कौन-कौन से गाने और किसे मिले कितने व्यूज?
1.तू मिल जाए
फिल्म: किंग (दिसंबर में होगी रिलीज)
व्यूज: 5 दिन में 62 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: इस गाने को सचिन-जिगर ने कंपोज किया है। किंग के इस गाने को दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर फिल्माया गया है।इसे अरिजीत सिंह और मधुबंती बागची ने गाया है। इस गाने में हॉलीवुड सिंगर एड शीरन की भी आवाज है। ये एड शीरन का पहला बॉलीवुड गाना है।
2. एन्धाय्या सामी
फिल्म: रणबली
व्यूज: 12 दिन में 16 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: रणबली एक तेलुगु फिल्म है। गाने को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पर फिल्माया गया है। इस गाने को अजय-अतुल की जोड़ी ने तैयार किया है। वहीं, अजय गोगवाले और श्वेता मोहन ने इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है।
3. वर्दी की गर्मी
एल्बम: वर्दी की गर्मी
व्यूज: 8 दिन में 4 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: लिस्ट में तीसरे नंबर पर भोजपुरी गाना वर्दी की गर्मी है। इस गाने को रौशन रोही और सृष्टि भारती ने गाया है। वहीं, गाने के बोल लिखे हैं आयुष राज सिंह ने।
4. जुड़ी जोड़ी
फिल्म: रामायण
व्यूज: 8 दिन में 13 मिलियन
गाने के बारे में: इस गाने को रणबीर कपूर और साई पल्लवी पर फिल्माया गया है। इस गाने के बोल डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखे हैं। वहीं, गाने को आवाज दी है श्रेया घोषाल ने।
5. जालिमा
फिल्म: रईस
व्यूज: बॉलीवुड फिल्मी ट्यून के चैनल पर 3 हफ्ते पहले पोस्ट किया गया था गाना। मिले हैं 5.7 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: इस गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। गाने को अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर ने गाया है। ये गाना शाहरुख खान और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान पर फिल्माया गया है।
6. पिया बिहरिया
एल्बम: पिया बिहरिया
व्यूज: 8 दिन में 3.9 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है। गाने को डिंपल सिंह पर फिल्माया गया है। गाने के बोल अखिलेश कश्यप ने लिखे हैं।
7. श्री हनुमान चालीसा
फिल्म: रामायण
व्यूज: 1 दिन में 12 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में हनुमान चालीसा का अंश बिल्कुल आखिर में आता है। इस चालीसा में आपको सुखविंदर, दिलजीत दोसांझ, मोहित चौहान, शंकर महादेवन और कैलाश खेर की आवाज सुनाई देगी।
8. मगलै
फिल्म: बत्था
व्यूज: 9 दिन में 8.3 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: ये एक तमिल गाना है। इसे विजय सेतुपति और लिजोमोल जोस पर फिल्माया गया है। गाने को साई अभ्यंकर और हरिणी ने आवाज दी है। साई अभ्यंकर ने ही गाने का म्यूजिक तैयार किया है। इस गाने के बोल कार्तिक नेथा ने लिखे हैं।
9. औरा 10/10
फिल्म: मीसाया मुरुक्कू 2
व्यूज: 11 दिन में 5.2 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: इस गाने को हिप हॉप तमिझा ने गाया है। यह एक हाई-एनर्जी पार्टी एंथम है। इस गाने के बोल हिप हॉप तमिझा और तमिझ आधवन ने लिखे हैं।
10. 4 किलो
फिल्म: 4 किलो
व्यूज: 11 दिन में 8.3 मिलियन व्यूज
गाने के बारे में: इस गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने गाया है। गाने को नीलम गिरी पर फिल्माया गया है। गाने के बोल अभिषेक भोजपुरिया ने लिखे हैं। वहीं, म्यूजिक डायरेक्टर जयगुरु देवा हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना