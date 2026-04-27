यूट्यूब की वीकली टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं मिली भोजपुरी गानों को जगह, हरियाणी और धुरंधर का जलवा
यूट्यूब का वीकली चार्ट अपडेट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस वीडियो को एक हफ्ते में कितने ज्यादा व्यूज मिले और टॉप 10 की लिस्ट में कौन-कौन से गानों ने जगह बनाई।
यूट्यूब का वीकला चार्ट अपडेट हो चुका है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 वाले वीक में कौन से गाने यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पॉप्युलर रहे। इस बार टॉप 10 की लिस्ट से भोजपुरी गाने गायब हो चुके हैं। हरियाणवी गाना बैरण नंबर 1 पर है। धुरंधर के दोनों पार्ट्स के गानों अपना जलवा बरकरार रखा है। यहां आप टॉप 10 की लिस्ट देख सकते हैं।
बैरण
यूट्यूब के वीकली चार्ट में नंबर 1 पर है। यह बीते हफ्ते भी 1 नंबर पर था। यह चार्ट्स में 7 वीक्स से है। इस वीडियो को एक हफ्ते में 34,600,109 व्यूज मिले हैं।
शरारत
धुरंधर का गाना शरारत 20 हफ्तों से चार्ट्स में है। वीकली मोस्ट पॉप्युलर गानों की लिस्ट में इसे दूसरी पोजिशन मिली है। यह गाना बीते हफ्ते भी दूसरे नंबर पर था। इसको 28,912,337 वीकली व्यूज मिले हैं।
गहरा हुआ
धुरंधर पार्ट 1 का गाना गहरा हुआ बीते हफ्ते चार नंबर पर था, यह इस बार 3 नंबर पर आ गया है। यह 21 हफ्तों से चार्ट में है। इस म्यूजिक वीडियो को एक हफ्ते में 24,385,856 व्यूज मिले हैं।
जाइए सजना
धुरंधर 2 द रिवेंज का गाना जाइए सजना बीते हफ्ते चार नंबर पर था, इस वीक यह 4 पर है। चार्ट में यह 5 हफ्तों से है। इस गाने को हफ्ते में 20,934,421 व्यूज मिले हैं।
बैरी
हरियाणवी गाना बैरी छठवें से पांचवें नंबर पर आ गया है। चार्ट्स में यह 9 हफ्तों से है। इसके एक वीक में 18,687,061 हैं। टोटल की बात करें तो 89 मिलियन व्यूज पार कर चुका है।
शीशा
हरियाणवी गाना शीशा पिछले हफ्ते 5 नंबर पर था। अब यह 6 पर आ चुका है। चार्ट में यह 13 हफ्तों से है। एक वीक में इसे 17,810,735 व्यूज मिले हैं। इस वीडियो के टोटल व्यूज 73 मिलियन से ज्यादा हैं।
मुट्टा कलक्की
मुट्टा कलक्की म्यूजिक वीडियो बीते हफ्ते नौ नंबर पर था। यह अब 7 नंबर पर आ गया है। चार्ट में भी यह गाना 9 हफ्तों से है। एक हफ्ते में इस गाने को 16,752,278 व्यूज मिले हैं।
पावझा मल्ली
पावझा मल्ली का म्यूजिक वीडियो 8 नंबर पर है। चार्ट में आए इसे 7 हफ्ते हुए हैं। गाने को 14,660,622 व्यूज मिल चुके हैं। एक महीने में इस गाने को 119 मिलियन व्यूज मिले हैं।
जान से गुजरते हैं
लिस्ट में 9 नंबर पर धुरंधर 2 का गाना जान से गुजरते हैं। इस गाने को एक हफ्ते में 14,585,651 व्यूज मिले हैं।
पल-पल
वीकली टॉप 10 म्यूजिक की लिस्ट में लास्ट नंबर पर पल-पल का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है। चार्ट में 54 वीक हो चुके हैं। एक हफ्ते में इस गाने को 13,858,072 व्यूज मिले हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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