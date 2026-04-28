यूट्यूब पर चर्चा बटोर रहे ये 7 ट्रेंडिंग वीडियोज, आमिर खान के पुराने सैड सॉन्ग ने ममता कुलकर्णी को पछाड़ा
यूट्यूब पर कौन से गाने चर्चा बटोर रहे हैं, किस वीडियो पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इन सबसे मिलकर ट्रेंडिंग म्यूजिक की बज लिस्ट तैयार होती है। यहां आप चेक कर सकते हैं टॉप 7 गाने।
यूट्यूब पर ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट टाइम टु टाइम अपडेट होती रहती है। 28 अप्रैल 2026 का रीसेंट ट्रेंड काफी इंट्रेस्टिंग है। इसमें बॉलीवुड के 3 पुराने गाने चर्चा बटोरते दिख रहे हैं। इस लिस्ट में एक गाना कई दिनों से नंबर 1 पर है, जो कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी मिक्स है। टाइटल है बैंगल्स। एक साउथ का गाना है और टॉप 7 में एक भोजपुरी गाना भी है। यह ट्रेडिंग लिस्ट लोगों की वीडियो पर रियल टाइम ऐक्टिविटी जैसे लाइक, कमेंट्स के आधार पर बनती है। आप यहां यह लिस्ट देख सकते हैं।
बैंगल्स
पहले नंबर पर संजू राठौड़ का बैंगल्स सुना जा रहा है। शेकी-शेकी के बाद इस गाने को भी काफी बज मिल रहा है। गाना 18 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ था। 9 दिनों में इसे 15,634,956 व्यूज मिल चुके हैं।
कोचु कुंजिंताचानोरु
ट्रेंडिंग म्यूजिक में दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर मलयाली गाना कोचु कुंजिंताचानोरु गाना चर्चा बटोर रहा है। यह लगातार दूसरे दिन भी इसी पोजिशन पर है। इस गाने को चार दिनों में 2,913,499 व्यूज मिल चुके हैं।
शीशा चाहे टूट भी जाए
तीसरे नंबर पर बॉलीवुड का एक काफी पुराना सैड सॉन्ग है। यह आमिर खान और जूही चावला की फिल्म तुम मेरे हो का म्यूजिक वीडियो है। गाने के बोल हैं शीशा चाहे टूट भी जाए। 7 दिनों में इस गाने को 2,975,166 व्यूज मिले हैं। यह गाना उदित नारायण ने गाया है। लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। म्यूजिक डायरेक्टर आनंद-मिलिंद हैं।
दिल ने तेरा नाम लिया
तेरी यादों की चादर ओढ़े वीडियो का यह गाना 21 अप्रैल 2026 से चार्ट में है। ट्रेंडिंग म्यूजिक की पॉप्युलर लिस्ट में यह चार नंबर पर है। छह दिन में इस गाने को 2,910,629 व्यूज मिले हैं।
वो तसव्वुर का आलम
पांच नंबर पर अक्षय कुमार का गाना वो तसव्वुर का आलम खूब सुना जा रहा है। ऐतराज फिल्म के इस गाने को अल्का याज्ञनिक ने गाया है। लिरिक्स समीर की हैं और कम्पोजर हिमेश रेशमिया हैं। गाने को 3 मिलियन+ व्यूज मिले हैं।
गुपचुप गुपचुप
पॉप्युलैरिटी लिस्ट में छठे नंबर पर करण अर्जुन का गाना लांबा-लांबा घूंघट है। इसे ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया है। गायिका अल्का याज्ञनिक और इला अरुण हैं। व्यूज की बात करें तो छह दिनों में इसे 3,036,221 व्यूज मिले हैं। ममता कुलकर्णी कल तक 4 नंबर पर थीं अब 2 पायदान नीचे आ गई हैं।
छिल देबू का
सात नंबर पर भोजपुरी गाना छिल देबू का है। गाना पवन सिंह और खुशी कक्कड़ ने गाया है। लिरिक्स आशुतोष तिवारी और निक्की निहाल की हैं। 22 अप्रैल को अपलोड होने के बाद यह गाना 3.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज पा चुका है। छह दिनों में इस गाने को 3,126,253 व्यूज मिले हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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