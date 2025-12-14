धर्मेंद्र से लेकर जीतेंद्र और ऋषि कपूर तक, AI ने दिखाया आज यंग होते तो कैसे दिखते लीजेंडरी एक्टर्स?

संक्षेप: ऋषि कपूर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती और शशि कपूर तक आज अगर यंग होते तो कैसी जिंदगी जीते नजर आते? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन AI ने हमें कुछ इस तरह का इमैजिन करने में मदद की है।

लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का इस दुनिया को अलविदा कह जाना हम सभी के लिए एक बड़ा धक्का था। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि धर्मेंद्र जैसा ना कोई था ना होगा, वो एक ही थे। जाहिर तौर पर धर्मेंद्र दोबारा नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी उस जिंदादिली को फिर एक बार जीवंत अंदाज में महसूस करना आज AI की मदद से संभव है। सोशल मीडिया क्रिएटर सोविक का अकाउंट मिस्टर हेलरॉकर नाम से है, और उन्होंने धर्मेंद्र समेत कई सीनियर एक्टर्स की जवानी की वीडियो AI की मदद से बनाई हैं।

आज के वक्त में कैसे दिखते धर्मेंद्र? ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक 20 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा, "अगर लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर्स आज के मॉर्डन वक्त में अपने यंग अवतार में होते तो कैसे दिखते।" वीडियो में धर्मेंद्र से लेकर जीतेंद्र, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना तक के यंग अवतार दिखाए गए हैं। इनमें मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार और शशि कपूर भी यंग अवतार में नजर आ रहे हैं।

एक साथ दिखे यंग और ओल्ड अवतार इसके अलावा एक वीडियो और है जिसमें क्रिएटर ने धर्मेंद्र के यंग और ओल्ड अवतार को एक साथ दिखाया है। इसके अलावा इसमें ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार और असरानी जैसे एक्टर्स को भी यंग और ओल्ड अवतार में एक साथ दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें और वीडियो जमकर पोस्ट और री-शेयर किए जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग तारीफें करते नहीं थक रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि काश वो अपने पसंदीदा एक्टर्स को वाकई आज इस अवतार में देख पाते।