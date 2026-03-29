हनी सिंह के कॉन्सर्ट में मचा बवाल, गेट बंद होने पर महिला फैन ने जबरन की चढ़ने की कोशिश, रोकने पर दी गालियां
हनी सिंह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी का माहौल दिखा। वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला फैन को वेन्यू के बाहर इंतजार करते हुए, सिंगर के कॉन्सर्ट में अंदर जाने के लिए बंद गेट पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा गया।
रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह इनदिनों अपने 'माई स्टोरी – इंडिया चैप्टर' टूर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में हनी सिंह ने शनिवार, 28 मार्च को बांद्रा के MMRDA ग्राउंड्स में परफॉर्मेंस दी। उन्होंने 'डोप शोप', 'ब्लू आइज़', 'ब्राउन रंग', 'मिलियनेयर', 'देसी कलाकार' और 'लुंगी डांस' जैसे हिट गानों से फैंस का खूब मनोरंजन किया। सिंगर की एक झलक पाने के लिए इवेंट में लाखों फैंस पहुंचे। इस परफॉर्मेंस के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस दौरान के एक वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया। कॉन्सर्ट के बीच एक महिला फैन एंट्री न मिलने पर गाली गलौज पर उतर आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है।
शो में एंट्री न मिलने पर महिला ने दी गाली
दरअसल, हनी सिंह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी का माहौल दिखा। वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला फैन को वेन्यू के बाहर इंतजार करते हुए, सिंगर के कॉन्सर्ट में अंदर जाने के लिए बंद गेट पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा गया। जब दूसरी तरफ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उन पर चिल्लाने लगी और उन्हें गालियां देने लगी। इस कहा-सुनी को वहां मौजूद दूसरे लोगों ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।
लोगों कि आए ऐसे रिएक्शन
इस वीडियो पर यूजर्स के लगतार रिएक्शन आ रहे हैं। कई यूजर्स ने इसमें महिला की गलती बताई तो कईयों ने कहा कि ये खराब मैनेजमेंट का नतीजा है। यह घटना मुंबई शो में भीड़ के मैनेजमेंट और एंट्री से जुड़ी दिक्कतों की खबरों के बीच हुई। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और इंतजाम भी ठीक नहीं थे। कई लोगों ने यह भी बताया कि 'प्लैटिनम सेक्शन' के टिकट न होने के बावजूद कुछ लोग बिना रिस्टबैंड के ही अंदर घुस रहे थे, जिससे और भी ज्यादा कन्फ्यूजन फैल गया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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