राजपाल यादव को मिला येस मैडम में काम, कंपनी के CEO ने दूसरे ब्रांड्स से की एक्टर की मदद की अपील

संक्षेप:

राजपाल यादव की मदद के लिए अब येस मैडम के सीईओ भी आगे आए हैं। उन्होंने सोनू सूद के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक्टर को अपनी कंपनी की एड का हिस्सा बनने का ऑफर दिया है।

Feb 12, 2026 12:26 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
राजपाल यादव को फिल्म इंडस्ट्री के बाद उद्योग जगत से भी मदद मिलनी शुरू हो गई है। ब्यूटी सैलून येस मैडम के सीईओ मयंक आर्य ने एक्टर की मदद हाथ बढ़ाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सोनू सूद के मैसेज पर जवाब देते हुए राजपाल यादव को येस मैडम की एड में लेने की बात कही है। राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन अब उन्हें लगातार मदद मिल रही है। हाल में उनकी पत्नी राधा ने बयान देते हुए मदद करने वाले लोगों का आभार जताया है।

येस मैडम के सीईओ ने की मदद

येस मैडम के सीईओ मयंक आर्य ने सोनू सूद के मैसेज पर जवाब देते हुए X पर पोस्ट शेयर किया है। मयंक ने कहा कि वो सोनू सूद की बात का समर्थन करते हैं। ‘राजपाल यादव येस मैडम की एड का हिस्सा होंगे। मैंने एक टीम को पहले ही इस काम पर लगा दिया है’।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव की पत्नी राधा का पहला बयान आया, बोलीं-मदद करने वालों का शुक्रिया

गुरु रंधावा ने भेजे पैसे

हाल में सिंगर गुरु रंधावा ने भी एक पोस्ट शेयर राजपाल यादव को मदद देने की बात कही है। सिंगर ने कहा कि वो अपने अगले म्यूजिक वीडियो में राजपाल यादव को कास्ट कर रहे हैं। इसके लिए वो अभी से एडवांस पेमेंट भी भेज रहे हैं। सिंगर ने अन्य लोगों से भी मदद की गुहार लगाई है।

सेलिब्रिटी से मिली मदद

राजपाल यादव की मदद के लिए गुरमीत चौधरी, KRK,पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव, आगे आए हैं। सलमान खान, अजय देवगन, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और वरुण धवन के नाम भी सामने आए हैं कि इन्होने एक्टर को मदद पहुंचाने के लिए एक्शन लिया है। इस लिस्ट में राव इंदरजीत भी शामिल हैं जिन्होंने राजपाल को 1 करोड़ से ज्यादा की मदद पहुंचाने की बात कही है। इंडस्ट्री के लोगों ने राजपाल को जल्द से जल्द जेल से रिहा करवाने की बात भी कही है।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव को पंजाब से मिली मदद, सिंगर गुरु रंधावा ने कही घर लाने की बात

राजपाल की पत्नी राधा ने कहा शुक्रिया

अब इस पूरे मामले पर राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव का भी बयान सामने आया है। राधा ने पीटीआई से बात करते हुए मदद करने वाले लोगों का शुक्रिया किया है। राधा ने ये भी कहा कि इस समय इंडस्ट्री बहुत सपोर्टिंग बनी हुई है। उन्हें सेलिब्रिटी से मदद मिल रही है।

ये भी पढ़ें:जिस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने लिया कर्जा, उसकी कमाई हुई सिर्फ इतनी

चेक बाउंस मामले में गए जेल

बता दें, राजपाल यादव ने फिल्म बनाने के लिए कर्जा लिया था। फिल्म फ्लॉप होने की वजह से वो कर्जा चुका नहीं पाए। इसी मामले में 2018 में एक्टर पर चेक बाउंस मामले में केस दर्ज हुआ और अब कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। जेल जाने से पहले राजपाल ने कुछ ऐसा कहा जिससे इंडस्ट्री और लोग इमोशनल हो गए। राजपाल ने कहा कि उनका कोई दोस्त नहीं है और उन्हें अकेले ही इस संकट से निपटना है। ऐसे में सोनू सूद ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देकर मदद का आश्वासन दिया। अब कई लोग मदद के लिए आगे आए।

