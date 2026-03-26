YRKKH Twist: अभिरा को मायरा के हॉस्टल के बाहर देखेगा अरमान, पौद्दार परिवार पर आएगी मुसीबत
YRKKH 26 March Promo in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में पौद्दार परिवार के ऊपर मुसीबत आएगी। ऐसे में अरमान और अभिरा एक टीम बन जाएंगे।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान को अभिरा की चिंता होगी। दरअसल, गणगौर पूजा के दौरान हुई घटना के बाद अभिरा को समझ नहीं आता है कि वो मायरा को कैसे शांत करे। अभिरा, मुक्ति को कॉल करती है और कहती है, ‘मायरा का ध्यान रखना। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आऊंगी, मायरा के साथ भी वो शेयर कर लेना।’ इसके बाद, अभिरा अगले दिन मुक्ति और मायरा के हॉस्टल जाती है।
अभिरा से होती है अरमान की मुलाकात
सामने आए प्रोमो के मुताबिक, हॉस्टल के बाहर अरमान की मुलाकात अभिरा से होती है। अभिरा को मायरा के हॉस्टल के बाहर खड़ा देख अरमान को अभिरा की टेंशन होने लगती है। अरमान भड़क जाता है और अभिरा से कहता है, ‘तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हे मायरा से पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत होना है? उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। फिर भी तुम उससे मिलने यहां चली आई।’
अभिरा-अरमान की नोकझोंक
अभिरा कहती है, ‘मायरा तुमसे मिली?’ अरमान कहता है, ‘नहीं मिली।’ अभिरा कहती है, ‘वो मेरी बात तो नहीं मानेगी। तुम्ही एक बार बात करके देखो न।’ अरमान कहता है, ‘तो मैं स्कूल कोई माथा टेकने नहीं आया था। उससे बात करने ही आया था।’
पौद्दार परिवार के ऊपर आई मुसीबत
इसी बीच अभिरा के फोन पर कॉल आता है। अभिरा, अरमान से कहती है, ‘हमें तुरंत घर जाना पड़ेगा।’ अरमान को चिंता होने लगती है। अरमान पूछता है, ‘क्या हुआ?’ अभिरा कहती है, ‘बुरी खबर है।’ इसके बाद अरमान और अभिरा, पौद्दार परिवार पर आई मुसीबत का टीम की तरह सामना करते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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