YRKKH 2 March: अभिरा के इस सवाल का इंतजार करेगा अरमान, मायरा बनवाएगी टैटू

Mar 02, 2026 12:16 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में मायरा, वाणी के साथ हॉस्टल के बाहर निकलेगी और जाकर टैटू बनवाएगी।

YRKKH 2nd March 2026 Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 2 मार्च के एपिसोड में अभिरा, मायरा की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है। दरअसल, वाणी उर्फ मुक्ति के कहने पर अभिरा कुकिंग क्लासेस में जाने से मना कर देती है। ऐसे मायरा, मुक्ति से फोन लेती है और अभिरा को मनाने की कोशिश करती है। मायरा की आवाज सुनकर अभिरा रो पड़ती है। वह मायरा की बातों को जवाब नहीं देती है, लेकिन मायरा को एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। मायरा, वाणी से कहती है कि उसका मन जानता है कि उसकी मम्मी कुकिंग क्लास के लिए जरूर जाएगी।

अरमान को होगी अभिरा की चिंता

अभिरा, मायरा की बात टाल नहीं पाती है और कुकिंग क्लास के लिए पहुंच जाती है। अरमान और अभिरा को साथ में कुकिंग करने के लिए कहा जाता है। कुकिंग के दौरान दोनों की आपस में बनती नहीं है। ऐसे में अभिरा अपना अलग केक बनाने का फैसला लेती है। केक बनाते वक्त अभिरा का हाथ कट जाता है। अरमान तुरंत अभिरा का हाथ पकड़ता है और दवाई लगाता है। पुराने वाले अरमान की झलक देख अभिरा इमोशनल हो जाती है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है
मेहर को भूल जाएगा अरमान

इस बीच मेहर, अरमान को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन अभिरा के साथ अरमान इतना खो जाता है कि फोन देखना ही भूल जाता है। इतना ही नहीं, ये भी भूल जाता है कि उसकी मीटिंग है।

अरमान के लिए सरप्राइज

दूसरी तरफ, मायरा इमोशनल ब्लैकमेल कर वाणी को हॉस्टल के बाहर लेकर जाती है। मायरा टैटू बनवाने का फैसला लेती है। पहले तो वाणी, मायरा को रोकती है, लेकिन जब वाणी को पता चलता है कि मायरा अपने पिता के नाम का टैटू करवाना चाहती है तो वाणी मान जाती है। मायरा का साथ देने के लिए वाणी भी अभिरा के लिए टैटू बनवाने का फैसला लेती है। हालांकि, मायरा को दर्द में देख वाणी की टैटू बनवाने की हिम्मत नहीं होती है।

