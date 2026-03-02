YRKKH 2 March: अभिरा के इस सवाल का इंतजार करेगा अरमान, मायरा बनवाएगी टैटू
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में मायरा, वाणी के साथ हॉस्टल के बाहर निकलेगी और जाकर टैटू बनवाएगी।
YRKKH 2nd March 2026 Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 2 मार्च के एपिसोड में अभिरा, मायरा की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है। दरअसल, वाणी उर्फ मुक्ति के कहने पर अभिरा कुकिंग क्लासेस में जाने से मना कर देती है। ऐसे मायरा, मुक्ति से फोन लेती है और अभिरा को मनाने की कोशिश करती है। मायरा की आवाज सुनकर अभिरा रो पड़ती है। वह मायरा की बातों को जवाब नहीं देती है, लेकिन मायरा को एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। मायरा, वाणी से कहती है कि उसका मन जानता है कि उसकी मम्मी कुकिंग क्लास के लिए जरूर जाएगी।
अरमान को होगी अभिरा की चिंता
अभिरा, मायरा की बात टाल नहीं पाती है और कुकिंग क्लास के लिए पहुंच जाती है। अरमान और अभिरा को साथ में कुकिंग करने के लिए कहा जाता है। कुकिंग के दौरान दोनों की आपस में बनती नहीं है। ऐसे में अभिरा अपना अलग केक बनाने का फैसला लेती है। केक बनाते वक्त अभिरा का हाथ कट जाता है। अरमान तुरंत अभिरा का हाथ पकड़ता है और दवाई लगाता है। पुराने वाले अरमान की झलक देख अभिरा इमोशनल हो जाती है।
मेहर को भूल जाएगा अरमान
इस बीच मेहर, अरमान को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन अभिरा के साथ अरमान इतना खो जाता है कि फोन देखना ही भूल जाता है। इतना ही नहीं, ये भी भूल जाता है कि उसकी मीटिंग है।
अरमान के लिए सरप्राइज
दूसरी तरफ, मायरा इमोशनल ब्लैकमेल कर वाणी को हॉस्टल के बाहर लेकर जाती है। मायरा टैटू बनवाने का फैसला लेती है। पहले तो वाणी, मायरा को रोकती है, लेकिन जब वाणी को पता चलता है कि मायरा अपने पिता के नाम का टैटू करवाना चाहती है तो वाणी मान जाती है। मायरा का साथ देने के लिए वाणी भी अभिरा के लिए टैटू बनवाने का फैसला लेती है। हालांकि, मायरा को दर्द में देख वाणी की टैटू बनवाने की हिम्मत नहीं होती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
