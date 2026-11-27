Yeh Prem Mol Liya X Review: 'जवान और पठान जैसी फिल्मों के बीच डिटॉक्स' है आयुष्मान खुराना की फिल्म!
Yeh Prem Mol Liya X Review: आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म ये प्रेम मोल लिया सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स आयुष्मान खुराना की कास्टिंग से खुश नहीं लग रहे हैं।
सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ आज यानी 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त के बाद कोई ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसे परिवार के साथ एंजॉय किया जा सकता है।
परिवार संग एंजॉय करें शरवरी वाघ की फिल्म
सूरज बड़जात्या ऐसी ही फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं आप परिवार के साथ बैठकर एंजॉय कर सकें। ये प्रेम मोल लिया से एक बार उन्होंने फिर से दर्शकों को ऐसी ही फिल्म का तोहफा दिया है। ये प्रेम मोल लिया की कहानी रोमांस और पारिवारिक रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं एक्स यूजर्स को कैसी लगी ये फिल्म?
हिमेश के म्यूजिक ने जीता लोगों का दिल
एक यूजर ने लिखा- हिमेश रेशमिया का म्यूजिक ही इस फिल्म की जान और आत्मा है।
जवान और पठान जैसी फिल्मों की भरमार के बीच ये प्रेम मोल लिया एक डिटॉक्स
एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा- जवान और पठान जैसी फिल्मों की भरमार के बीच ये प्रेम मोल लिया एक डिटॉक्स की तरह है जो आपको थोड़ा ठहरने, लंबी सांस लेने और राजश्री यूनिवर्स को फिर से महसूस करने का मौका देती है। मुझे नहीं याद है आखिरी बार मैंने कब कैमरा का क्लोज अप किसी एक्टर पर देखा था और एक्टर को एक्टिंग करने का मौका दिया गया हो। पारिवारिक सिनेमा के पास वापस लौटें। 2026 में हमें ऐसे ही सिनेमा की जरूरत है।
90 के दशक में ही रह गई सूरज बड़जात्या की फिल्म
एक यूजर ने लिखा- सूरज बड़जात्या की फिल्म अब भी 90 के दशक में रह रही है। उन्हें लग रहा है कि लोकल ट्रेन दिन में एक बार ही चलती है। शरवरी ट्रेन के सामने खड़े होकर उसे रोकती हैं क्योंकि अगली ट्रेन की वजह से किसानों को मार्केट पहुंचने में देरी होगी।
एक यूजर ने लिखा- फिल्म को पूरे परिवार के साथ ही देखें। एक ने कहा- शरवरी वाघ और आयुष्मान खुराना सूरज बड़जात्या की फिल्म में छा गए हैं। ऐसे समय में जब बड़े पर्दे पर एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्में छाई हुई हैं, बड़जात्या पारंपरिक पारिवारिक फिल्म को दर्शकों के बीच लेकर आए हैं।
एक यूजर ने फिल्म को बताया सिरदर्द
एक ने कहा- सूरज बड़जात्या अपनी सिगनेचर फैमिली एंटरटेनर के साथ दमदार वापसी की है। कुछ यूजर्स ने फिल्म को निगेटिव रिव्यू भी दिए हैं। एक यूजर ने लिखा- फिल्म मुझे तो अच्छी नहीं लगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- फिल्म में स्वानंद किरकिरे का किरदार काफी दिमाग खराब करने वाला है। एक ने कहा- अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो साथ में सिरदर्द की गोली लेकर जाना। मुझे जरूरत पड़ गई।
ये प्रेम मोल लिया की कास्ट
ये प्रेम मोल लिया की बात करें तो इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी के अलावा अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन,शाद रंधावा और श्रुति सेठ जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म को कमल कुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या और महावीर जैन (राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स) ने प्रोड्यूस किया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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