'ये जवानी है दीवानी' एक्ट्रेस एवलिन शर्मा पति तुषान भिंडी से लेने जा रहीं तलाक, ब्लाइंड डेट से शुरू हुई थी लव स्टोरी
एवलिन भले ही फिल्मों में दूर हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। यही नहीं, एवलिन के फैंस भी उनकी लेटेस्ट तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
एक्ट्रेस एवलिन शर्मा बीते कई सालों से लाइमलाइट से दूर हैं। वो किसी फिल्म या शो में भी नजर नहीं आ रही हैं। एवलिन की आखिरी फिल्म साहो साल 2019 में रिलीज हुई थी। उसी साल, उन्होंने इंडो-ऑस्ट्रेलियन डेंटल सर्जन तुषान भिंडी से सगाई की थी। इसके बाद साल 2021 में एवलिन और तुषान ने शादी कर ली, और आखिरकार दो बच्चों के माता-पिता भी बन गए। वहीं, एक बुरी खबर है कि एवलिन और तुषान ने अलग होने का फैसला कर लिया है।
एवलिन ने की पति से अलग होने की पुष्टि
एलविन शर्मा ने HT सिटी को बताया कि यह सच है। उन्होंने कहा, 'हां, हमने अपने रिश्ते को खत्म करके अलग होने का फैसला किया है। लेकिन हम अपने बच्चों को साथ मिलकर पालने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाएगा। हम भरोसा दिलाएंगे कि यह जितना हो सके उतना दोस्ताना हो। हम इस नए चैप्टर को जिंदगी भर की दोस्ती और को-पेरेंटिंग पर बना रहे हैं।'
ब्लाइंड डेट पर मिले एवलिन-तुषान
एवलिन शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के डेंटल सर्जन और एंटरप्रेन्योर डॉ. तुषान भिंडी ने 2019 में सगाई की थी। इस कपल ने 15 मई, 2021 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी कर ली। वे पहली बार 2018 में एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे और शादी की कसमें खाने से पहले लगभग दो साल तक डेट किया। एवलिन और तुषान ने उसी साल बाद में माता-पिता के तौर पर अपना सफर शुरू किया। उनके दो बच्चे हैं—एक बेटी, अवा रानिया भिंडी, जो नवंबर 2021 में पैदा हुई, और एक बेटा जो जुलाई 2023 में पैदा हुआ।
सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव
एवलिन भले ही फिल्मों में दूर हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। यही नहीं, एवलिन के फैंस भी उनकी लेटेस्ट तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं।
फिल्मी करियर
एवलिन शर्मा 2012 से 2019 तक हिंदी फिल्मों का एक्टिव हिस्सा रहीं, जिसमें रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण की ये जवानी है दीवानी (2013), यारियां और वरुण धवन-इलियाना डिक्रूज की मैं तेरा हीरो (दोनों 2014) जैसी फिल्में शामिल हैं, जो उनकी फिल्मोग्राफी का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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