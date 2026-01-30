Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडYeh Dil Aashiqanaa Re Releasing 24 Years Valentine Week 13 February blockbuster music 2 hours runtime
वैलेंटाइन वीक होगा खास, 24 साल बाद फिर रिलीज हो रही ये रोमांटिक फिल्म

वैलेंटाइन वीक होगा खास, 24 साल बाद फिर रिलीज हो रही ये रोमांटिक फिल्म

संक्षेप:

इस साल वैलेंटाइन पर 24 साल पुरानी एक रोमांटिक फिल्म फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना। 2002 में आई इस फिल्म का म्यूजिक भी चार्टबस्टर था। 

Jan 30, 2026 09:50 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज के दौर में फिल्मों को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज करने का सिलसिला चल पड़ा है। अब इस सिलसिले में एक और फिल्म जुड़ने जा रही है। वैलेंटाइन वीक में 24 साल पुरानी एक रोमांटिक फिल्म फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का नाम है ‘ये दिल आशिकाना’। ये फिल्म साल 2002 की हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी के साथ-साथ फिल्म का म्यूजिक भी चार्टबस्टर था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कब रिलीज हो रही 24 साल पुरानी ये रोमांटिक फिल्म

‘ये दिल आशिकाना’ 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को दोबारा रिलीज करने से पहले फिल्म का एक एडिटेड ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। ट्रेलर को एडिट करके आज के ऑडियंस के हिसाब से बनाया गया है।

पहले कब रिलीज हुई थी ‘ये दिल आशिकाना’

‘ये दिल आशिकाना’ साल 2002 में 18 जनवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे था। फिल्म को कुकू कोहली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो फिल्म में करण नाथ, जिविधा शर्मा, अरुणा ईरानी, जॉनी लीवर और राजीव वर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म 160 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी।

कितना था फिल्म का बजट और कमाई?

boxofficeindia.com के मुताबिक, ‘ये दिल आशिकाना’ का बजट 4.25 करोड़ था। वहीं, भारत में फिल्म का कलेक्शन 10.43 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) था। इस फिल्म में म्यूजिक नदीम-श्रवण का था। फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह था कि करण और पूजा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। करण पूजा को एक प्लेन हाईजैकिंग से बचाता है। बाद में उसे पता चलता है कि प्लेन हाईजैक करने वालों में से एक पूजा का भाई होता है। इसके बाद फिल्म में ड्रामा शुरू होता है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.6 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bollywood News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।