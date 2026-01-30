वैलेंटाइन वीक होगा खास, 24 साल बाद फिर रिलीज हो रही ये रोमांटिक फिल्म

संक्षेप: इस साल वैलेंटाइन पर 24 साल पुरानी एक रोमांटिक फिल्म फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना। 2002 में आई इस फिल्म का म्यूजिक भी चार्टबस्टर था।

आज के दौर में फिल्मों को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज करने का सिलसिला चल पड़ा है। अब इस सिलसिले में एक और फिल्म जुड़ने जा रही है। वैलेंटाइन वीक में 24 साल पुरानी एक रोमांटिक फिल्म फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का नाम है ‘ये दिल आशिकाना’। ये फिल्म साल 2002 की हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी के साथ-साथ फिल्म का म्यूजिक भी चार्टबस्टर था।

कब रिलीज हो रही 24 साल पुरानी ये रोमांटिक फिल्म ‘ये दिल आशिकाना’ 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को दोबारा रिलीज करने से पहले फिल्म का एक एडिटेड ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। ट्रेलर को एडिट करके आज के ऑडियंस के हिसाब से बनाया गया है।

पहले कब रिलीज हुई थी ‘ये दिल आशिकाना’ ‘ये दिल आशिकाना’ साल 2002 में 18 जनवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे था। फिल्म को कुकू कोहली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो फिल्म में करण नाथ, जिविधा शर्मा, अरुणा ईरानी, जॉनी लीवर और राजीव वर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म 160 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी।