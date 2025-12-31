जियो हॉटस्टार पर 2025 में सबसे ज्यादा देखी गईं ये हिंदी फिल्में, एक हॉरर फिल्म भी शामिल

संक्षेप: Year Ender 2025: साल 2025 होने से पहले हम आपको आज यानी 31 दिसंबर को उन हिंदी फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जो इस साल जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखी गई हैं।

जियो हॉटस्टार पर बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट मौजूद है। ऐसे में हम आपको साल 2025 में इस एप्लिकेशन पर सबसे ज्यादा देखी गईं हिंदी फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं। साथ ही, हम आपको बता रहे हैं इन फिल्मों और सीरीज की आईएमडीबी। अगर आप ये फिल्में और सीरीज देखने से चूक गए हैं तो नए साल की छुट्टी में देख सकते हैं। इस लिस्ट में आईबी 71 है। साल 2023 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। यह एक हिंदी भाषा की जासूसी थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।

मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज भी इस लिस्ट का हिस्सा जिद्दी इश्क वेब सीरीज को भी साल 2025 में खूब देखा गया है। इस सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं।सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है। राम कपूर और मोना सिंह सी सीरीज मिस्त्री भी इस लिस्ट में शामिल है। जियो हॉटस्टार की इस सीरीज का एक सीजन आया है। मिस्त्री एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।

लिस्ट में एक कोर्ट रूम ड्रामा भी शामिल है द ट्रायल का इस साल सीजन 2 रिलीज हुआ है। इस सीरीज को भी साल 2025 में खूब देखा गया है। यह एक कोर्ट रूम ड्रामा और कॉम्पलिकेटेड रिश्तों की कहानी है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है। जरा हटके जरा बचके भी लिस्ट में शामिल है। विकी कौशल और सारा खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके 2023 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है। इस लिस्ट में एक ड्रामा सीरीज ऊप्स अब क्या है भी शामिल है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6 है।

12वीं फेल भी इस लिस्ट का हिस्सा हाउसफुल 4 साल 2019 में आई थी। ये फिल्म भी 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.6 है। लवयापा भी इस लिस्ट में शामिल है। यह फिल्म साल 2025 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है। साल 2023 में आई फिल्म 12वीं फेल भी इस साल खूब देखी गई है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।