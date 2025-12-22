खौफ से भरा रहा ये साल, दिल है मजबूत तभी OTT पर देखें ये टॉप रेटेड हॉरर फिल्में, वरना पड़ जाएगा लेने के देने

संक्षेप: साल 2025 में कई दिल दहला देने वाली हॉरर फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी पर रिलीज हुईं। आज हम आपको ऐसी ही (2025 Top 10 Horror Movies) टॉप 10 हॉरर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें IMDb पर भी तगड़ी रेटिंग मिली है।

Year Ender 2025: ये साल अब जाने को है। महज कुछ ही दिनों में हम नए साल का स्वागत बड़े ही जोरों शोरों से करेंगे, लेकिन साल 2025 को आसानी से भूल पाना इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि ये साल थ्रिल, डर और दहशत...से भरा था। जी हां, साल 2025 में कई दिल दहला देने वाली हॉरर फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी पर रिलीज हुईं। आज हम आपको ऐसी ही (2025 Top 10 Horror Movies) टॉप 10 हॉरर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें IMDb पर भी तगड़ी रेटिंग मिली है। तो चलिए जानते हैं...

सिनर्स (OTT- Jio Hotstar) इस साल की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्मों में से एक है सिनर्स । फिल्म की कहानी दो जुड़वा भाइयों की है जो सालों बाद अपने होमटाउन लौटते हैं जहां एक बुरी आत्मा उनका इंतजार कर रही होती है। इस फिल्म को 7.6 रेटिंग मिली है। इ

वेपन्स (OTT- Prime Video) वेपन्स ने दर्शकों को खूब डराया। इसमें दिखाया गया कि कैसे अचानक क्लास के सभी बच्चे गायब हो जाते हैं, सिवाय एक के। इस फिल्म को IMDb से 7.5 रेटिंग मिली है।

फ्रेंकस्टीन (OTT- Netflix) फ्रेंकस्टीन में दिखाया गया कि कैसे एक साइंटिस्ट की गलती से सब तबाह हो जाता है। ये तब होता है जब वो एक ऐसे जीव को जिंदा करता है जो भयानक विनाश का कारण बन जाता है।इसे भी 7.5 रेटिंग मिली है।

ब्रिंग हर बैक (Bring Her Back)

ब्रिंग हर बैक फिल्म की कहानी एक भाई-बहन की है जिसे एक महिला गोद लेती है। इसके बाद उन्हें अपने नए घर में जो पता चलता है, वो आपको शॉक्ड कर देगा। बस यहीं से शुरू होती है मूवी की असली कहानी। इसे आईएमडीबी पर 7.1 रेटिंग मिली है।

बारामूला (Baramulla) इस साल हॉलीवुड के साथ-साथ बॉलीवुड में भी हॉरर फिल्मों ने खूब डराया। इसमें मानव कौल की बारामूला का नाम भी शामिल है। इसे आईएमडीबी पर 7 रेटिंग मिली है।

डायस इरा (Dies Irae) डायस इरा भी इस लिस्ट में शामिल है। 7 रेटिंग पाने वाली ये मलयालम थ्रिलर भी मस्ट वॉट है। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक शख्स की गर्लफ्रेंड की मौत रहस्मई तरीके से होती है।

द अग्ली स्टेप सिस्टर (The Ugly Stepsister) सौतेली बहन से ज्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में एक लड़की कुछ ऐसा कर जाती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। फिल्म को IMDb से 7 रेटिंग मिली है।

कंपैनियन (OTT- Jio Hotstar) दोस्तों के साथ एक दूरदराज कंपैनियन करना उन्हें भारी पड़ जाता है। 6.9 रेटिंग हासिल करने वाली 1 घंटे 37 मिनट की ये फिल्म थ्रिल से भरपूर है।

फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलीनेस (OTT- Prime Video) मौत को चकमा देकर एक महिला सालों तक एक कमरे में बंद रहती है और उसका परिवार भविष्य में होने वाले खतरे से बेखबर होता है। फिल्म को 6.7 रेटिंग मिली है।