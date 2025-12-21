Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडYear Ender 2025 These 8 Star Kids Debut In This Year Aryan Khan Ahaan Panday Aneet Padda Sara Arjun Dhurandhar
Year Ender 2025: आर्यन खान से अनीत पड्डा तक 8 स्टार किड्स ने किया डेब्यू, 20 साल की उम्र में ये एक्ट्रेस बनी सुपरस्टार

Year Ender 2025: आर्यन खान से अनीत पड्डा तक 8 स्टार किड्स ने किया डेब्यू, 20 साल की उम्र में ये एक्ट्रेस बनी सुपरस्टार

संक्षेप:

साल 2025 बॉलीवुड के लिए फ्रेश टैलेंट की बौछार वाला साल रहा। इस साल सिल्वर स्क्रीन पर स्टार किड्स से लेकर मिस यूनिवर्स तक ने सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारी और बॉक्स ऑफिस पर छा गए।

Dec 21, 2025 03:57 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Year Ender 2025: साल 2025 जाने को है। महज कुछ दिनों में ये साल खत्म हो जाएगा और पीछे कई खट्टी मीठी यादें छोड़ जाएगा। वैसे साल 2025 बॉलीवुड के लिए फ्रेश टैलेंट की बौछार वाला साल रहा। इस साल सिल्वर स्क्रीन पर स्टार किड्स से लेकर मिस यूनिवर्स तक ने सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारी और बॉक्स ऑफिस पर छा गए। तो चलिए एक नजर डालते हैं, कौन-कौन सी नई स्टारडम ने एंट्री मारी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आर्यन खान

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने साल 2025 नेटफ्लिक्स सीरीज 'The Ba***da Of Bollywood' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। हालांकि, इससे पहले, उन्होंने अपने पिता के साथ 'द इनक्रेडिबल्स' (2004) और 'द लायन किंग' (2019) जैसी फिल्मों में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था।

अहान पांडे

अनन्या पांडे के भाई अहान पांडे ने इस साल आई सुपरहिट फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड डेब्यू किया है। मूवी में अहान की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई है। अहान अब कई बड़े प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट्स से जुड़े हैं।

अनीत पड्डा

बॉलीवुड में आउटसाइडर के तौर पर एंट्री करने वाली अनीत पड्डा ने सैयारा से ही धमाकेदार एंट्री की। मूवी में अनीत और अहान की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। सैयारा में अनीत की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और फैंस ने सराहा। यही नहीं उन्हें इस साल के सबसे प्रॉमिसिंग डेब्यू में गिना गया।

राशा थडानी

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने अभिषेक कपूर की फिल्म आजाद से डेब्यू किया। मूवी ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लाप रही, लेकिन राशा की परफॉर्मेंस और डांस मूव्स ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। उनकी दूसरी फिल्म लैके लाईका पहले से ही चर्चा में है और उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया है।

अमन देवगन

अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन ने भी आजाद से शुरुआत की। इस मूवी के बाद अमन ने दूसरा प्रोजेक्ट साइन कर लिया झलक नाम की हॉरर कॉमेडी।

शनाया कपूर

संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर लंबे समय से अपने डेब्यू को लेकर चर्चा में थीं। 2025 में उन्होंने आखिरकार बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि उनकी पहली फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिली।

इब्राहिम अली खान

सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान ने भी इस साल डेब्यू किया। उनकी फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली।

सारा अर्जुन

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली सारा अर्जुन ने भी इसी साल बॉलीवुड डेब्यू किया है। सारा ने रणवीर सिंह स्टारर मूवी धुरंधर में लीड रोल निभाया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये क्रॉस कर चुकी है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
aryan khan Ahaan Panday aneet padda अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।