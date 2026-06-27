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‘ये दुनिया ये महफिल…मशहूर एक्ट्रेस के पिता ने लिखा था ये अमर गीत, मोहम्मद रफी की दर्द भरी आवाज ने रुलाया

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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‘ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं’ इस गाने को लिखने वाले शायर थे इस मशहूर एक्ट्रेस के पिता। अमर गीत को मोहम्मद रफी ने दी आवाज और एक्टर राज कुमार ने पर्दे पर दिखाया दिल टूटने का दर्द। आज भी इस गाने के बोल दिल को छू जाते हैं।

‘ये दुनिया ये महफिल…मशहूर एक्ट्रेस के पिता ने लिखा था ये अमर गीत, मोहम्मद रफी की दर्द भरी आवाज ने रुलाया

मोहम्मद रही को सुरों का सरताज कहा जाता था। फिल्मों में उनके गाए गाने जैसे अमर हो गए। कई एक्टर्स की आवाज बनकर रफी साहब ने उन्हें इंडस्ट्री नई पहचान दिलाई। कई बार तो उनके गाए हुए गानों की वजह से ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल गई। लेकिन मोहम्मद रफी के करियर में एक ऐसा भी गाना था जो फिल्मों के साथ लाइव गाने पर पसंद किया गया। मोहम्मद रफी को सुनने वाले लोगों का मानना है कि उनका गाया एक गाना ऐसा भी है जो लाइव कॉन्सर्ट में सुनने में ज्यादा शानदार था। ये अमर गीत था ‘ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं’। इस अमर गीत को बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस के पिता ने लिखा था।

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फिल्म का सबसे हिट गाना

साल 1970 में राज कुमार और प्रिया राजवंश की फिल्म हीर रांझा आई थी। फिल्म की कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस को ऑडियंस ने खूब एन्जॉय क्या था। लेकिन फिल्म का एक गाना सब पर भारी पड़ गया। ये गाना था ‘ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं’। फिल्म में ये गाना प्यार में हारे राज कुमार के किरदार हीर पर फिल्माया गया था। इस गाने में एक्टर ने जो दर्द अपने चेहरे पर दिखाया उसने लोगों को अपना बना लिया था। इस गाने की धुनों को म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन ने तैयार किया था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना दिल चीर देता है। इस गाने के अंतरे के शब्द प्रेम में हारे हर प्रेमी का दर्द था। इस अमर गीत को मोहम्मद रफी ने अपने कई म्यूजिकल लाइव कॉन्सर्ट में गाया था। इस गीत की लिखने वाले गीतकार शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी थे। फिल्म के सभी गाने उनकी ही कलम से निकले।

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कैफी आजमी के गाने

कैफी आजमी मशहूर उर्दू शायर रहे हैं। उन्होंने कई खास नज्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में गेट लिखे। 50 के दशक में आई फिलन बुजदिल के लिए उन्होंने सबसे पहले गाने लिखे थे। ये उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद परवीन, मिस पंजाब मेल, ईद का चांद। वो कैफी आजमी ही थी जिन्होंने अपनी बेटी पर शबाना पर फिल्माया गाना 'तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो', फिल्म पाकीजा का सबसे यादगार गाना 'चलते चलते यूं ही को मिल गया था', हीर रांझा का गाना 'मिलो न तुम तो हम घबराएं' फिल्म हंसते जख्म का गाना 'तुम जो मिल गए हो' और ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’ शामिल है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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Raajkumar

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