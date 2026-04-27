बॉबी देओल ने बढ़ा दीं यश की मुश्किलें, बॉक्स ऑफिस पर होगा दोनों की फिल्मों का क्लैश

बॉबी देओल ने बढ़ा दीं यश की मुश्किलें, बॉक्स ऑफिस पर होगा दोनों की फिल्मों का क्लैश
Box Office Clash: बॉबी देओल की नई फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हुई है। उनकी ये फिल्म यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली है।
Toxic vs Bandar Box Office Clash: बॉबी देओल बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले हैं। जी हां, उन्होंने अपनी अगली फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। इस फिल्म का नाम ‘बंदर’ है और 5 जून के दिन ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'ब्लैक फ्राइडे' के डायरेक्टर अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे हैं। (ये भी पढ़ें : अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ ने इन दो फिल्मों को पछाड़ा, जानें डे 11 की कमाई)
फिल्म की स्टार कास्ट
'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसे प्रोजेक्ट्स की कहानी लिखने वाले सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ही बॉबी देओल की फिल्म की कहानी लिख रहे हैं। ‘बंदर’ में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, जितेंद्र जोशी, सपना पब्बी, इंद्रजीत सुकुमारन, रिद्धि सेन, सबा आजाद और नागेश भोसले हैं।
‘बंदर’ से बॉबी की पहली झलक
इस फिल्म से होगा क्लैश
‘बंदर’ 5 जून के दिन दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। वहीं यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ 4 जून के दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। मतलब बॉक्स ऑफिस पर बॉबी देओल की ‘बंदर’, यश की ‘टॉक्सिक’ टकराने वाली है। (ये भी पढ़ें: ओटीटी पर इस हफ्ते आ रही है ये हॉरर कॉमेडी फिल्म, IMDb रेटिंग 8.8, जानें क्यों कर रही है ट्रेंड)
‘टॉक्सिक’ की स्टार कास्ट
‘टॉक्सिक’ में यश के साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी हैं। यश के अलावा आप इस फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरेशी और अक्षय ओबेरॉय को देख सकेंगे।
महेश बाबू की फिल्म से भी होगा टकराव
‘टॉक्सिक’ और ‘बंदर’ के अलावा, 5 जून के दिन बॉक्स ऑफिस पर एक तीसरी फिल्म भी रहेगी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इसे महेश बाबू के बैनर तले बनाया गया है। इस फिल्म का नाम ‘राव बहादुर’ है। मतलब ‘टॉक्सिक’ 4 जून, ‘बंदर’ 5 जून और 'राव बहादुर' 5 जून के दिन आएगी। (ये भी पढ़ें: माइकल जैक्सन की बायोपिक ने 4 दिन में कमा डाले 16 करोड़, जानें ‘धुरंधर 2’ और ‘भूत बंगला’ का कलेक्शन)
‘राव बहादुर’ के बारे में
ये साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पहले ही काफी बज बना हुआ है। 'राव बहादुर' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, 'शाही आगमन की तारीख तय हो गई है।' इस फिल्म में एक्टर सत्यदेव लीड रोल में नजर आएंगे। उनके अलावा दीपा थॉमस, विकास मुप्पला, बाला परसारा और आनंद भारती जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे।
टेबल से समझिए
|फिल्म
|रिलीज डेट
|टॉक्सिक
|4 जून
|बंदर
|5 जून
|राव बहादुर
|5 जून
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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