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बॉबी देओल ने बढ़ा दीं यश की मुश्किलें, बॉक्स ऑफिस पर होगा दोनों की फिल्मों का क्लैश

Apr 27, 2026 01:35 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Box Office Clash: बॉबी देओल की नई फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हुई है। उनकी ये फिल्म यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली है।

बॉबी देओल ने बढ़ा दीं यश की मुश्किलें, बॉक्स ऑफिस पर होगा दोनों की फिल्मों का क्लैश

Toxic vs Bandar Box Office Clash: बॉबी देओल बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले हैं। जी हां, उन्होंने अपनी अगली फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। इस फिल्म का नाम ‘बंदर’ है और 5 जून के दिन ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'ब्लैक फ्राइडे' के डायरेक्टर अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे हैं। (ये भी पढ़ें : अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ ने इन दो फिल्मों को पछाड़ा, जानें डे 11 की कमाई)

फिल्म की स्टार कास्ट

'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसे प्रोजेक्ट्स की कहानी लिखने वाले सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ही बॉबी देओल की फिल्म की कहानी लिख रहे हैं। ‘बंदर’ में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, जितेंद्र जोशी, सपना पब्बी, इंद्रजीत सुकुमारन, रिद्धि सेन, सबा आजाद और नागेश भोसले हैं।

‘बंदर’ से बॉबी की पहली झलक

बंदर

इस फिल्म से होगा क्लैश

‘बंदर’ 5 जून के दिन दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। वहीं यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ 4 जून के दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। मतलब बॉक्स ऑफिस पर बॉबी देओल की ‘बंदर’, यश की ‘टॉक्सिक’ टकराने वाली है। (ये भी पढ़ें: ओटीटी पर इस हफ्ते आ रही है ये हॉरर कॉमेडी फिल्म, IMDb रेटिंग 8.8, जानें क्यों कर रही है ट्रेंड)

‘टॉक्सिक’ की स्टार कास्ट

‘टॉक्सिक’ में यश के साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी हैं। यश के अलावा आप इस फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरेशी और अक्षय ओबेरॉय को देख सकेंगे।

महेश बाबू की फिल्म से भी होगा टकराव

‘टॉक्सिक’ और ‘बंदर’ के अलावा, 5 जून के दिन बॉक्स ऑफिस पर एक तीसरी फिल्म भी रहेगी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इसे महेश बाबू के बैनर तले बनाया गया है। इस फिल्म का नाम ‘राव बहादुर’ है। मतलब ‘टॉक्सिक’ 4 जून, ‘बंदर’ 5 जून और 'राव बहादुर' 5 जून के दिन आएगी। (ये भी पढ़ें: माइकल जैक्सन की बायोपिक ने 4 दिन में कमा डाले 16 करोड़, जानें ‘धुरंधर 2’ और ‘भूत बंगला’ का कलेक्शन)

‘राव बहादुर’ के बारे में

ये साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पहले ही काफी बज बना हुआ है। 'राव बहादुर' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, 'शाही आगमन की तारीख तय हो गई है।' इस फिल्म में एक्टर सत्यदेव लीड रोल में नजर आएंगे। उनके अलावा दीपा थॉमस, विकास मुप्पला, बाला परसारा और आनंद भारती जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे।

टेबल से समझिए

फिल्मरिलीज डेट
टॉक्सिक4 जून
बंदर5 जून
राव बहादुर5 जून
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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