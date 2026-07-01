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Toxic Teaser: एक्शन अवतार में दिखीं नयनतारा, कियारा ने उड़ाए होश, हुमा, तारा और रुकमनी के लुक से हटा पर्दा

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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यश की फिल्म टॉक्सिक का नया टीजर आया है जिसमें फिल्म की लीडिंग हीरोइन होश उड़ा रही हैं। इस टीजर में कियारा अडवानी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुकमनी और तारा सुतारिया की पहली झलक को देखा जा सकता है।

Toxic Teaser: एक्शन अवतार में दिखीं नयनतारा, कियारा ने उड़ाए होश, हुमा, तारा और रुकमनी के लुक से हटा पर्दा

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के बाद अब यश की टॉक्सिक धमाका करने वाली है। लंबे समय से फिल्म का इंतजार हो रहा है। इस बीच फिल्म का के नया टीजार आ गया है जिसमें फिल्म की 5 लीडिंग हीरोइन के लुक से पर्दा हटा दिया गया है। इस डेढ़ मिनट से ज्यादा के टीजर में कियारा अडवानी का खूबसूरत अवतार, नयनतार का एक्शन, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुकमनी वसंत को देखा जा सकता है। साथ ही यश को औरतों के साथ एक्शन सीक्वेंस करते देखा जा सकता है। इस टीजर को 1 घंटे के समय में लाखों लोगों ने देख लिया है।

टॉक्सिक का टीजर

यश स्टारर टॉक्सिक का टीजर 1.41 मिनट का है जिसमें फिल्म की पांचों लीडिंग लेडीज के जलवे दिखाए गए हैं। टीजर का टाइटल है ‘लेडीज एंड लेडीज’। टीजर की शुरुआत यश के लव मेकिंग सीन से होती है। आगे बाइक चलाती नयनतारा और टब में डूबी कियारा की झलक दिखाई जाती है। रुकमनी बंदूक लेकर एक्शन कर रही है और हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया 60s के दशक के लुक में छाई हुई हैं। हाथ में सिगार और आंखों में अदाएं। इस टीजर को देखने के बाद फिल्म के लिए इंतजार बढ़ गया है। साथ ही डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने अपनी फिल्म के इन महिला किरदारों को शानदार तरीके से पेश किया है। टीजर के अंत में यश को महिलाओं के साथ एक्शन करते देखा जा सकता है। फिल्म खास होने वाली है।

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महिला किरदारों के नाम

फिल्म में महिला किरदारों के नाम की बात करें तो कियारा अडवानी नादिया बनीं हैं, नयनतारा गंगा का रोल निभाती दिखेंगी, हुमा कुरैशी को एलिजाबेथ और रुकमनी को मेलिसा के किरदारों में देखा जाएगा। तारा सुतारिका का किरदार रेबेका का होगा। वहीं यश को पहली बार इस फिल्म में डबल रोल में देखा जाएगा। मतलब वही फिल्म के हीरो होंगे। वो बेटे और पिता का रोल निभाते दिख सकते हैं, जैसे फिल्म जवान में शाहरुख खान ने किया था।

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इसलिए इंग्लिश में बनाई गई फिल्म

इस फिल्म को इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में बनाया गया है। विदेश ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इंग्लिश में फिल्म की शूटिंग हुई, विदेशी एक्शन कोरियोग्राफर JJ पेरी ने एक्शन सीक्वेंस शूट किए हैं। फिल्म सालार का म्यूजिक बनाने वाले रवि बसरूर ने टॉक्सिक फिल्म के म्यूजिक को भी कंपोज़ किया है। फिल्म की रिलीज पहले 19 मार्च और फिर 4 जून से टल चुकी है। अब आखिरकार ये फिल्म 26 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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