'रामायण' में रावण के 10 सिर को लेकर यश ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता, बताया खुद को कैसे किया तैयार?

नितेश तिवारी की रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले यश ने बताया कि उन्होंने कैसे इस रोल के लिए खुद को तैयार किया।साथ ही, उन्होंने कहा कि रावण के 10 सिर फिल्म बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाए गए हैं।

नितेश तिवारी की रामायण का नया टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में राम के लुक से पर्दा उठ गया है और अब फैंस को बेसब्री से रावण के लुक का इंतजार है।रावण के लुक के इर्द-गिर्द अब भी सस्पेंस कायम है। अब रावण का किरदार निभाने वाले यश ने बताया कि कैसे उन्होंने इस रोल के लिए खुद को तैयार किया। साथ ही, उन्होंने फैंस की ये कहकर बेसब्री बढ़ा दी है कि फिल्म में रावण के 10 सिर को दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है।

रावण के 10 सिर के बारे में क्या बोले यश? LRM Online से खास बातचीत में यश से पूछा गया कि फिल्म में रावण के 10 सिर को किस तरह से दिखाया गया है? यश ने जवाब दिया- फिल्म में हमने इसका बेहद दिलचस्प चित्रण किया है। मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता हूं। जब आप इसे देखेंगे, तो यह फिल्म के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक होगा। जिस तरह से हम यह दिखा रहे हैं कि उसके दस सिर थे, वह बहुत ही दिलचस्प तरीका है।

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि एक यह उनकी व्यक्तिगत क्षमता और उनके कामों के बारे में है। वो बहुत सी चीजों में बेस्ट थे। वो जो भी करते थे, उसमें बहुत अच्छे थे। तो वो भी ये तरीके है ये बताने का कि उनके 10 सिर थे। मानो एक ही इंसान में दस दिमाग हों।”

पुष्पक विमान के बारे में नमित मल्होत्रा ने क्या बताया? इसी बातचीत के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने रावण के पुष्पक विमान के बारे में भी बात की। पुष्पक विमान की एक झलक फिल्म के टीजर में भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि जैसे टीजर में हमने पुष्पक विमान दिखाया है, हमें न सिर्फ उसका लुक और फील, बल्कि उसकी फिजिक्स, उसके मैकेनिज्म को भी बारीकी से तैयार करना पड़ा। ताकि वो एक असली ऑब्जेक्ट की तरह दिखे।

रावण के किरदार के लिए खुद को कैसे किया तैयार? इस बातचीत के दौरान यश ने ये भी बताया कि उन्होंने रावण के किरदार के लिए कैसे खुद को तैयार किया। उन्होंने कहा, जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं, आपको किरदार में यकीन रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई खुद को बुरा मानकर ऐसी चीजें नहीं करता है। जो भी वो करते हैं, उनके अपने कारण होते हैं। तो वो एक कठिन और दिलचस्प पार्ट था। मैं सोच रहा था कि उनके (रावण) दिमाग में क्या चला होगा जब वो ये सब चीजें कर रहे थे? वो क्या सोचते होंगे? इसके पीछे क्या कारण होगा? वो खुद को ऐसा करने के लिए कैसे मनाते होंगे? तो ये समझना मेरे लिए काफी अच्छा प्रोसेस था।"