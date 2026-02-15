Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

यश की टॉक्सिक हो रही है पोस्टपोन? सिर्फ धुरंधर 2 से क्लैश नहीं, इन 4 वजह से टल सकती है फिल्म की रिलीज

Feb 15, 2026 04:44 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यश की फिल्म टॉक्सिक की रिलीज पोस्टपोन हो सकती है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कारण बताते हुए फिल्म की रिलीज डेट 19 मार्च की जगह आगे बढ़ने की बात कही गई है।। टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच जबरदस्त क्लैश हो रहा था।

यश की टॉक्सिक हो रही है पोस्टपोन? सिर्फ धुरंधर 2 से क्लैश नहीं, इन 4 वजह से टल सकती है फिल्म की रिलीज

इस साल मार्च में इस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस टक्कर होने वाली है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक एक ही दिन 19 मार्च को रिलीज हो रही हैं। दोनों ही बड़े बजट की फिल्में हैं जिनका इंतजार हो रहा है। ट्रेड एनालिस्ट पहले ही बता चुके हैं कि इस क्लैश से एक को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इस क्लैश को टाले जाने पर बातचीत होने की खबर थी। लेकिन अब एक रेडिट गॉसिप सामने आई है। इसके मुताबिक टॉक्सिक की रिलीज पोस्टपोन हो सकती है।

पोस्टपोन हो रही है टॉक्सिक?

रेडिट गॉसिप रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 और टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज हो रही थीं। लेकिन अब टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉक्सिक को कन्नड़ और इंग्लिश भाषा में एक साथ ही शूट किया गया था जिससे विदेश ऑडियंस को भी टारगेट किया जा सके। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े सूत्र का कहना है कि फिल्म को इंग्लिश में रिलीज करने के लिए अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है। फिल्म का बजट 600 करोड़ से ज्यादा का है।

ये भी पढ़ें:शाहरुख-ऋतिक नहीं, ये एक्टर बनेंगा नया डॉन? फरहान अख्तर की तलाश हुई खत्म

हेल मैरी की रिलीज का फर्क

इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि 20 मार्च को हेल मैरी रिलीज हो रही है। ओवरसीज में इस फिल्म 80:20 के अनुपात के साथ रिलीज किया जा रहा है। मतलब अधिकतर स्क्रीन इस फिल्म को मिल रही हैं। ऐसे में टॉक्सिक के रास्ते कम हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें:तुमसा कोई प्यारा…इस मशहूर शायर ने लिखा है गोविंदा का ये गाना

धुरंधर 2 को प्रायोरिटी

धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर के सीक्वल के साथ टॉक्सिक रिलीज हो रही है। एक्स्जिबीटर्स ने पहले दोनों ही फिल्मों को स्क्रीन देने का वादा किया था। लेकिन अब धुरंधर 2 को प्रायोरिटी दी जा रही है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में एक्स्जिबीटर्स ने धुरंधर 2 को प्रायोरिटी दी है। खासकर नॉर्थ इंडिया में। लेकिन कर्नाटक में भी हालात धुरंधर 2 के समर्थन में हैं।

टीजर को लेकर विवाद

टॉक्सिक के टीजर को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रेलर भी अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक की रिलीज आगे के लिए टल सकती है। हालांकि, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं। ये खबर रेडित गॉसिप के आधार पर लिखी गई है।

ये भी पढ़ें:कृति सेनन की बहन नूपुर का घर देख उड़े फराह खान के होश, बालकनी में है स्विमिंग पुल
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
yash toxic Dhurandhar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;