जानें कब रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायण' का इंग्लिश वर्जन? सामने आया नया अपडेट
इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुए रामायण के टीजर को मिले-जुले रिव्यू मिले थे। यह मुख्य रूप से भगवान राम के रूप में रणबीर के लुक पर फोकस था, जिसमें उनके किरदार का योद्धा वाला पहलू और उनकी सादगी दोनों को दिखाया गया था।
Ramayana English Version Release Date: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। नितेश तिवारी की इस फिल्म में रणवीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। रणवीर का रामायण से भगवान राम के रूप में लुक 2 अप्रैल को मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में दिखाया गया। इससे पहले, लॉस एंजिल्स में कुछ चुनिंदा दर्शकों को उनके लुक की एक झलक भी दिखाई गई थी। जहां, पर कुछ लोगों ने रणबीर के लुक की जमकर तारीफ हुई है। इससे पहले, यश ने कन्फर्म किया था कि नितेश तिवारी की 'रामायण' डुओलॉजी का पार्ट 1 अक्टूबर 2026 में रिलीज होगा। अब, द फिथियन ग्रुप LLC के फाउंडर पार्टनर जॉन फिथियन ने फिल्म के इंग्लिश वर्जन की रिलीज डेट के बारे में हिंट दिया है
कब रिलीज होगा 'रामायण' का इंग्लिश वर्जन
जॉन की फर्म ने लॉस एंजिल्स में सिनेमाकॉन 2026 में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स को रामायण प्रेजेंट करने के लिए नमित मल्होत्रा और यश के साथ कोलैबोरेट किया। कुछ दिन पहले, जॉन ने LinkedIn पर एक लंबा नोट लिखा था, 'कैसे, यूएस, कनाडा, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सबसे जरूरी थिएटर एग्जिबिशन कंपनियों ने रामायण डेमोंस्ट्रेशन बॉलरूम और थिएटर में प्राइवेट मीटिंग शेड्यूल की और उनमें शामिल हुईं।'
मूवी के पहले कभी न देखे गए क्लिप्स दिखाए
उन्होंने लिखा कि उन मीटिंग्स में, 'नमित ने उन्हें मूवी के पहले कभी न देखे गए क्लिप्स दिखाए, जिसमें पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई टेक्नोलॉजी और स्पेशल इफेक्ट्स थे, और उन लीडिंग वेस्टर्न सिनेमा ऑपरेटरों से सीखा कि अपने इलाकों में मूवी को सबसे अच्छे तरीके से कैसे मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट और दिखाया जाए।' इस पोस्ट ने तुरंत सबका ध्यान खींचा, और फैंस और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जॉन से फिल्म की रिलीज डेट के बारे में भी पूछा।
इस हफ्ते इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर होगी मीटिंग
इसी पोस्ट के एक कमेंट में लिखा था, 'जॉन यह कब रिलीज हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में इंडिपेंडेंट लोग इसे कैसे एक्सेस करेंगे?' जॉन ने जवाब दिया, 'अभी तक तय नहीं है। इस हफ्ते इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर मीटिंग होंगी। लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर उपलब्ध होगी। इंग्लिश वर्शन 8 नवंबर को रिलीज होने की संभावना है।' यह तारीख दिवाली 2026 रिलीज विंडो से मेल खाती है जो मेकर्स के दिमाग में थी।
अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगी रिलीज
इससे पहले, सिनेमाकॉन 2026 में, यश ने माइकल सैंडोवल से कहा था, 'रामायण, हम इस साल प्लान कर रहे हैं। इस साल, दिवाली, जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में है।' हालांकि, यश ने रिलीज की सही तारीख नहीं बताई, लेकिन अक्टूबर के आखिर में रिलीज होने का मौका रामायण के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उसी इवेंट में, यश ने यह भी बताया कि रामायण दर्शकों के लिए एक इमर्सिव एक्सपीरियंस कैसे होगा।
ऐसा था रामायण का टीजर
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुए रामायण के टीजर को मिले-जुले रिव्यू मिले थे। यह मुख्य रूप से भगवान राम के रूप में रणबीर के लुक पर फोकस था, जिसमें उनके किरदार का योद्धा वाला पहलू और उनकी सादगी दोनों को दिखाया गया था। टीजर में लंका और अयोध्या के शानदार विज़ुअल्स के साथ-साथ राम के वनवास के समय को भी हाईलाइट किया गया था। रणबीर के लुक के अलावा, फिल्म के VFX को लेकर भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं, कुछ दर्शकों ने असुरों की तुलना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स में देखे गए असुरों से की।
'रामायण' के बारे में
नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की रामायण इस साल सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बनने के लिए तैयार है। रामायण: पार्ट 1 में सीता के रोल में साईं पल्लवी, रावण के रोल में यश, हनुमान के रोल में सनी देओल और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे जैसे कई बड़े कलाकार हैं। रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 में दुनिया भर के थिएटर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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