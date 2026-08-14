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कियारा आडवाणी की प्रेग्नेंसी में टॉक्सिक के सेट पर बॉडीगार्ड रखते थे ध्यान, यश बोले- मैं हैरान था कि…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज से बस कुछ कदम दूर है। फिल्म को लेकर ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि फैंस में भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि इसकी रिलीज का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है।

yash and kiara advani in toxic
किया आडवाणी को लेकर क्या बोले यश

कियारा आडवाणी और यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज के लिए तैयार है। गुरुवार को फिल्म का एल्बम लॉन्च था। इस दौरान एक्टर्स ने एक-दूसरे के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यश ने कियारा के डेडिकेशन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे प्रेग्नेंसी में भी कियारा ने डेडिकेशन दिखाई काम को लेकर।

यश ने बांधे कियारा के तारीफों के पुल

दरअसल, यश से कियारा को लेकर कुछ बोलने को कहा तो वह बोले, ‘कियारा तो...मैं कैसे कहूं। मुझे लगता है वह एक प्रोफेशनल एक्टर हैं। वह जब फिल्म में आईं तो मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि उनका किरदार काफी डिमांडिंग था।’

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कियारा के लिए फिजिकली डिमांडिंग था शूट

यश ने फिर कहा कि मैंने उस वक्त कियारा से पूछा था कि क्या उन्होंने कभी बारिश वाला सीक्वेंस किया है? तो कियारा ने बताया था कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। यश ने कहा कि वह सरप्राइज हो गए थे यह देखकर कि कैसे फिजिकली इतनी डिमांडिंग शूट पर भी वह डेडिकेट होकर काम करती थीं।

कियारा ने प्रेग्नेंसी में किया शूट

टॉक्सिक को लेकर कियारा के कमिटमेंट पर यश ने कहा, ‘कियारा प्रेग्नेंट थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 प्रतिशत कमिटमेंट दी काम को लेकर।’ यश ने यह भी कहा कि वह तो परेशान थे ही डायरेक्टर गीतू मोहनदास और परेशान थीं कियारा को लेकर। यश ने बताया कि कियारा के बाउंसर और बॉडीगार्ड्स उनका पूरा ध्यान रखते थे।

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यश फिर कियारा को थैंक्यू बोलते हैं और कहते हैं कि ये काफी स्पेशल है।

बता दें कि कियारा, टॉक्सिक की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं, लेकिन इस खबर को फिल्म की शूटिंग के वक्त तक छिपाकर रखा था। दिसंबर 2025 में उन्होंने बताया कि 7वें महीने की प्रेग्नेंसी में भी उन्होंने काम किया और डायरेक्टर गीतू मोहनदास और प्रोड्यूसर इस बारे में जानते थे। कियारा ने यह भी बताया था कि प्रेग्नेंसी में एक इमोशनल सीन शूट के दौरान वह बेबी से बात भी करती थीं।

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टॉक्सिक के बारे में जानें

टॉक्सिक की बात करें तो इस फिल्म में यश और कियारा के अलावा तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुकमणि वसंत भी हैं। फिल्म पहले इसी साल मार्च में रिलीज होने वाली थी जिस समय धुरंधर 2 रिलीज हुई थी। लेकिन फिर मेकर्स ने मिडिल ईस्ट में चल रही दिक्कत की वजह से मूवी को पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद अप्रैल में इसकी रिलीज की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज हो रही है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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