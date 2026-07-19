रामायण इवेंट पर यश ने की रणबीर कपूर के जुनून की तारीफ, डायरेक्टर नितेश तिवारी का किया शुक्रिया
नितेश तिवारी की रामायण में रावण का रोल निभाने वाले एक्टर यश ने रणबीर कपूर के काम की तारीफ की। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का इस रोल के लिए शुक्रियादा किया है। फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को आ रहा है।
नितेश तिवारी की रामायण का प्रमोशनल कैम्पेन शुरू हो चुका है। बीती शाम दिल्ली में रामायण: प्रथम संकल्प इवेंट किया गया। इस दौरान फिल्म की कास्ट इवेंट में मौजूद थी। फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर यश भी इवेंट का हिस्सा थे। इस दौरान उन्होंने राम बने रणबीर कपूर के काम और इस किरदार के लिए उनके जुनून की बात की। यश ने ये भी स्वीकार किया कि वो इस रोल के लिए खुद को शुक्रगुजार मानते हैं।
यश बने हैं रावण
यश ने बातचीत के दौरान सभी भाषाओं में लोगों को ग्रीट किया। बाद में हिंदी में बात करते हुए उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा को शुक्रिया किया। यश ने कहा कि प्रोड्यूसर ने इस रोल के लिए उनमें विश्वास दिखाया है। ये बहुत बड़ा किरदार है और वो खुश हैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर। यश ने डायरेक्टर नितेश तिवारी से मिली गाइडेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टर का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रावण के मुश्किल किरदार को निभाने के दौरान उन्हें गाइड किया।
यश ने की रणबीर की तारीफ
यश ने अपने को-एक्टर और राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर के जुनून और लग्न को खास बताया। एक्टर ने कहा, 'रणबीर शानदार रहे हैं। मुझे लगता है कि अब और भारत ये समझ जाएगा कि रणबीर ने कितनी गहराई से खुद को राम के रोल के लिए सरेंडर कर दिया है।' यश ने साई पल्लवी के बारे में कहा, 'जब आप उन्हें परफॉर्म करते हुए देखोगे तो उनकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं।' रवि दुबे के बारे में कहा कि ऑडियंस उनके किरदार को देखकर सरप्राइज होने वाली है।
फिल्म की रिलीज
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण दो भागों में रिलीज की जाएगी। पहला भाग इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रहा है। इसका ट्रेलर 24 जुलाई को ऑडियंस को दिखाया जाएगा। दूसरा भाग अगले साल की दिवाली के मौके पर दस्तक देगा।
रामायण की कास्ट
फिल्म की कास्ट की बात करें तो सनी देओल को हनुमान के किरदार में देखना खास होने वाला है। एक्टर ने अपने कुछ हिस्से की शूटिंग की है। उनका रोल फिल्म में अहम होने वाला है। फिल्म की कास्ट बेहद शानदार होने वाली है। फिल्म में लीड एक्टर्स के अलावा सपोर्टिंग किरदारों में विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, कुनाल कपूर, लारा दुत्ता, शोभना, इंदिरा कृष्णन, शीबा चड्ढा,जैसे एक्टर्स नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।