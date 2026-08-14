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शाहरुख खान को लेकर यश बोले- जिस दिन उनसे बड़ा खुद को समझने लगूं, उस दिन…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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शाहरुख खान एक ऐसे स्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ना सिर्फ इंडस्ट्री के बाहर बल्कि अंदर भी है। अब सुपरस्टार यश ने बताया कि वह शाहरुख के फैन रहे हैं। 

shah rukh khan and yash
शाहरुख खान को लेकर क्या बोले यश

यश की फिल्म टॉक्सिक आ रही है। इस फिल्म की रिलीज का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। यश की पहले श्रद्धा कपूर की फिल्म इथा के साथ बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होने वाली थी। लेकिन फिर इथा के मेकर्स ने अनाउंस किया कि वे फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 जब रिलीज हुई थी तब शाहरुख खान की जीरो भी रिलीज हुई थी और उस वक्त जीरो तो फ्लॉप हुई खीस लेकिन केजीएफ चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर थी। अब सालों बाद इस पर यश ने जानें क्या कहा।

शाहरुख को लेकर क्या बोले यश

दरअसल, यश आप की अदालत में आए और इस दौरान का एक प्रोमो सामने आया है। इस दौरान यश बोलते हैं, ‘मैं अब भी शाहरुख खान सर का फैन हूं। हमारी तो छोटी फिल्म थी, लेकिन शाहरुख सर की फिल्म बड़ी तो इसलिए हमने अपनी फिल्म रिलीज की।’

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जीरो और केजीएफ चैप्टर 1 की कमाई

बता दें कि जीरो ने वर्ल्डवाइड 191 करोड़ की कमाई की थी। वहीं केजीएफ चैप्टर 1 ने 250 करोड़ कमाए थे वर्ल्डवाइड। हालांकि यश का मानना है कि इतनी बड़ी हिट के बावजूद वह शाहरुख खान से बड़े स्टार नहीं बन सकते हैं।

यश ने आगे कहा कि वह सुपरस्टार हैं। जिस दिन मैं ये सोचने लगूं कि मैं अपने सीनियर्स से बड़ा हूं तो मेरा हो गया।

बता दें कि केजीएफ चैप्टर 1 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान यश ने कहा था कि जीरो के साथ उनका क्लैशल इन्टेंशनल नहीं था। वह बोले थे, ‘मुझे लगता है काफी स्पेस है। एक फिल्म पूरा देश नहीं घेर सकती है। 2-3 फिल्में साथ में रिलीज हो सकती हैं।’

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टॉक्सिक स्टार कास्ट

खैर फिलहाल टॉक्सिक की बात करें तो इस मूवी को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रहे हैं। गीतू ने इसे लिखा भी है। फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुकमणि वसंत, तारा सुतारिया, अक्षय ओबेरॉय समेत अन्या आर्टिस्ट भी हैं। फिल्म में यश का डबल रोल है।

कब रिलीज होगी टॉक्सिक

फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। पहले यह फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर मूवी को पोस्टपोन किया गया और अब फिल्म अगले हफ्ते रिलीज हो जाएगी।

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रामायण में भी आएंगे यश

वहीं यश, टॉक्सिक के बाद रामायण में भी नजर आने वाले हैं। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में यश ने रावण का किरदार निभाया है। फिल्म में यश के अलावा रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल समेच कई स्टार्स हैं। रामायण इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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