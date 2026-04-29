यश की ‘टॉक्सिक’ 4 जून को नहीं होगी रिलीज, दोबारा पोस्टपोन हुई फिल्म, फैंस हुए नाराज
Yash Film Toxic News in Hindi: यश ने दोबारा अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज पोस्टपोन कर दी है। ऐसे में उनके फैंस उनसे नाराज हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि इस तरह यश उनकी एक्साइटमेंट को मार रहे हैं।
Toxic Movie Update in Hindi: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ पर बड़ा अपडेट आया है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को दोबारा पोस्टपोन कर दिया है। जी हां, यश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की अनाउंसमेंट की है। मतलब अब ये फिल्म 4 जून के दिन सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। आइए बताते हैं कि इस बार मेकर्स ने पोस्टपोन करने के पीछे क्या कारण बताया है। (ये भी पढ़ें: धुरंधर 2 का कोहराम, बाहुबली 2 के रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा, अब बस चंद कदमों की दूरी)
यश का ऑफिशियल पोस्ट
यश ने लिखा, 'कुछ फिल्में हम बनाते हैं और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमें सिनेमा से प्यार क्यों हुआ। ‘टॉक्सिक’ का सफर कुछ ऐसा ही रहा है। कुछ समय पहले सिनेमाकॉन (CinemaCon) में हमने हमारी फिल्म प्रस्तुत की और वहां मिले रिस्पॉन्स ने हमे इस बात पर यकीन दिलाया कि हमारी फिल्म पूरी दुनिया भर में रिलीज होनी चाहिए। ये फिल्म दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचने की हकदार है।' (ये भी पढ़ें: यश की टॉक्सिक और मिडिल ईस्ट क्राइसिस का क्या रिश्ता है, इसकी वजह से फिल्म को पोस्टपोन क्यों किया?)
अब कब रिलीज होगी ‘टॉक्सिक’?
यश ने आगे लिखा, 'टॉक्सिक पूरी हो चुकी है और अभी हम इसको दुनिया भर में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ये फिल्म पहले 4 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 4 जून के दिन नहीं आएगी। हम जल्द ही इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। चिंता मत कीजिए, ‘टॉक्सिक’ जल्द ही दुनिया भर के सिनेमाघरों में आएगी।' (ये भी पढ़ें: LIVE: आमिर खान ने खुद से की बेटे जुनैद की तुलना, कहा- वो मेरी ही तरह…)
परेशान हुए फैंस
यश का पोस्ट पढ़ने के बाद फैंस परेशान हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बार बार पोस्टपोन करके मेकर्स पूरी एक्साइटमेंट खत्म कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग यश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी चीजें समय लेती हैं, हम इंतजार करेंगे।
पहले क्यों पोस्टपोन हुई थी फिल्म?
‘टॉक्सिक’ पहले रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर 2’ के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी। हालांकि, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का हवाला देते हुए यश ने अपनी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर दी थी और नई रिलीज डेट 4 जून अनाउंस की थी।
वरुण धवन को मिलेगा फायदा
वरुण धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ और बॉबी देओल की फिल्म ‘बंदर’ 5 जून को रिलीज होने वाली हैं। पहले इनका क्लैश यश की ‘टॉक्सिक’ के साथ होने वाला था। किंतु ‘टॉक्सिक’ के पोस्टपोन होने की वजह से अब इसका फायदा ‘है जवानी तो इश्क होना है’ और ‘बंदर’ को मिलेगा।
यहां पढ़िए यश का पोस्ट
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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