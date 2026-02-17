धुरंधर 2 से टक्कर के लिए तैयार हैं यश,नहीं बदलेंगे टॉक्सिक की रिलीज डेट? सामने आया ये बड़ा कारण

धुरंधर 2 से टक्कर के लिए तैयार हैं यश,नहीं बदलेंगे टॉक्सिक की रिलीज डेट? सामने आया ये बड़ा कारण
धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच टक्कर होनी तय है। यश अपनी फिल्म की रिलीज डेट नहीं बदल रहे हैं। इसके पीछे का कारण सामने आ गया है। साथ ही यश धुरंधर के मेकर्स से भी इस वजह से नाराज हैं। जानिए-
19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। धुरंधर 2 और टॉक्सिक की रिलीज को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट हैं। दोनों ही बड़े बजट की फिल्में हैं। धुरंधर के बाद धुरंधर 2 को लेकर ज्यादा बज लग रहा है। ऐसे में कोशिश की जा रही थी कि टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी जाए। ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि अधूरे काम की वजह से मेकर्स टॉक्सिक की रिलीज पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो यश अपनी फिल्म के लिए 19 मार्च तय कर चुके हैं। ये उनका ईगो नहीं बल्कि फिल्म को लेकर उनका विश्वास है।
यश नहीं बदलेंगे टॉक्सिक की रिलीज
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यश फिल्म की रिलीज डेट नहीं बदल रहे हैं। पोर्टल ने अपने सूत्र के हवाले से लिखा है कि यश बहुत ही समझदार बिजनेसमैन हैं। अगर उन्हें धुरंधर 2 से डर होता तो वो पहले ही टॉक्सिक की रिलीज बदल देते। लेकिन उन्हें अपने कंटेंट पर ज्यादा भरोसा है। और वो सिर्फ वीकेंड कलेक्शन पर नहीं बल्कि थिएटर में लंबे चलने के बारे में सोच रहे हैं।
धुरंधर मेकर्स से नाराज हैं यश
इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि फिल्म टॉक्सिक तीन साल पहले दिसंबर 2023 में अनाउंस कर दी गई थी। तब से ही उनके फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे थे। यश पीछे हटकर अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते। आगे कहा गया है कि यश धुरंधर के मेकर्स से भी नाराज हैं। धुरंधर के मेकर्स ने बिना उन्हें जानकारी दिए ईद प्लान कर लिया ये जानते हुए कि वो डेट पहले ही बुक की जा चुकी थी।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है ये कल्चर?
सूत्र ने बताया कि टॉक्सिक की रिलीज डेट पिछले साल मार्च में ही अनाउंस हो चुकी थी। अगर धुरंधर 2 उसी दिन रिलीज की जा रही थी तो शिष्टाचार के नाते एक कॉल कर टॉक्सिक के मेकर्स को जानकारी दी जानी चाहिए थी। सूत्र के मुताबिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के कम्युनिकेशन का कल्चर नहीं है। साउथ में ये कॉमन बात है।
धुरंधर 2 और टॉक्सिक का इंतजार
बता दें, धुरंधर 2 और टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज हो रही हैं। धुरंधर 2 नॉर्थ में हिंदी ऑडियंस के लिए धमाका करने वाली है। वहीं टॉक्सिक को लेकर साउथ ऑडियंस में क्रेज बना हुआ है। साउथ में यश के लिए जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में उनकी फिल्म को अच्छी शुरुआत मिल सकती है। यश स्टारर फिल्म का बजट 600 करोड़ बताया गया है। उम्मीद है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
