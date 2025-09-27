Yash Chopra cried in front of Shah Rukh Khan before his final shot Of Jab Tak Hai Jaan Know Why यश चोपड़ा ने जिस एक्टर को बनाया बॉलीवुड का सुपरस्टार, उसी के सामने फूट-फूटकर रो पड़े थे डायरेक्टर, Bollywood Hindi News - Hindustan
यश चोपड़ा ने जिस एक्टर को बनाया बॉलीवुड का सुपरस्टार, उसी के सामने फूट-फूटकर रो पड़े थे डायरेक्टर

आज भले ही यश चोपड़ा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपनी शानदार फिल्मों के जरिए हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखते हैं। हिंदी सिनेमा में रोमांस के जनक कहे जाने वाले यश ने अपने करियर में हजारों फिल्में बनाई हैं। यही नहीं यश ने अपनी फिल्मों से कई स्टार भी बनाए।

Sat, 27 Sep 2025
हिंदी सिनेमा में जब यश चोपड़ा भी प्यार का जिक्र होगा तो सबसे पहले लोगों के जेहन में दिग्गज फिल्ममेकर यश चोपड़ा का नाम आता है। यश ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को प्यार सिखाया। आज भले ही यश इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपनी शानदार फिल्मों के जरिए हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखते हैं। हिंदी सिनेमा में रोमांस के जनक कहे जाने वाले यश ने अपने करियर में हजारों फिल्में बनाई हैं। यही नहीं यश ने अपनी फिल्मों से कई स्टार भी बनाए। इसका एक शानदार उदाहरण हैं बॉलीवुड पर आज राज करने वाले शाहरुख खान। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार शाहरुख को स्टार बनाने वाले यश उनके ही सामने रो पड़े थे। आइए जानते हैं क्यों और किस वजह से?

यश ने शाहरुख से कही थी ये बात

यश चोपड़ा और के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो फिल्मों से कहीं आगे शाहरुख खानतक था; वे एक परिवार की तरह थे। शाहरुख का यशराज फिल्म्स के साथ दशकों पुराना नाता है, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, चक दे! इंडिया जैसी कई मशहूर फिल्में शामिल हैं। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में अपने पुराने इंटरव्यू में याद करते हुए कहा था, 'यश जी मुझसे कहते रहते थे कि अगर मैं पर्दे पर लवर बॉय का किरदार नहीं निभाऊंगा, तो मेरे करियर का कुछ नहीं होगा, मेरा करियर आगे नहीं बढ़ेगा।'

यश संग आखिरी पलों को किया याद

"जब तक है जान" शाहरुख और यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म थी जो उन्हें एक साथ की थी, और यह यश चोपड़ा के जीवन की आखिरी फिल्म बनकर रह गई। नवंबर में फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले ही यश का निधन हो गया। "द रोमांटिक्स" को दिए इंटरव्यू में शाहरुख ने याद किया था कि फिल्म के आखिरी शॉट की शूटिंग से पहले यश चोपड़ा रो पड़े थे। शाहरुख ने यह भी बताया कि उन्होंने उस समय आदित्य चोपड़ा के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि वह यश चोपड़ा के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में काम करना चाहते थे।

यश की वजह से ठुकराया आदित्य का ऑफर

शाहरुख ने कहा, 'मुझे याद है कि वह बहुत ज्यादा बोलने लगे थे। यश जी कहते थे, 'मैं कोई फिल्म नहीं कर रहा हूं। यह मेरी आखिरी फिल्म है।' 'जब तक है जान' असल में एक ऐसी फिल्म थी जिसे मैंने आदित्य चोपड़ा द्वारा ऑफर की गई फिल्म को ठुकरा कर किया था। मैंने (आदि को) मना करते हुए कहा कि अगर यश जी कोई फिल्म बना रहे हैं, तो मैं उसका हिस्सा जरूर बनूंगा।'

शाहरुख खान के सामने रो पड़े थे यश चोपड़ा

'जब तक है जान' की शूटिंग के दौरान यश चोपड़ा कैसे भावुक हो गए थे, इसे याद करते हुए शाहरुख ने कहा, 'हम लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे और हालात वाकई बहुत मुश्किल थे। वह हम सब में सबसे कूल थे। मैं ठंड से कांप रहा था। मैं कश्मीर में शूटिंग कर रहा था, लेकिन तभी वह आए और बोले 'यार तेरी पिक्चर खत्म हो गई'। मैंने कहा 'क्या बोल रहे हैं आप?' उन्होंने कहा 'आखिरी शॉट है, बस। अब तो कुछ नहीं हो रहा। पिक्चर खत्म'। ये कहते हुए यश जी बहुत भावुक हो गए। फिर वह रोने लगे।' उन्होंने कहा, 'यह हमारा आखिरी शॉट हो सकता है। मैंने कहा कि आखिरी शॉट क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा कोई और शॉट नहीं बचा है। मैंने कहा हां, लेकिन हम अगला बनाएंगे। उन्होंने कहा हां... आखिरी हैं यार। आखिरी शॉट है।'

