यश चोपड़ा के करियर की 7 बेस्ट फिल्में, अमिताभ से लेकर शाहरुख खान को किया डायरेक्ट, शानादर IMDB रेटिंग

यश चोपड़ा के करियर की 7 बेस्ट फिल्में, अमिताभ से लेकर शाहरुख खान को किया डायरेक्ट, शानादर IMDB रेटिंग
यश चोपड़ा ने अपने करियर में शानदार फिल्में डायरेक्ट की हैं। लेकिन ये 7 फिल्म उनकी पहचान कही जाती हैं। IMDB पर इन फिल्मों को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली हुई है। आपकी कौनसी फेवरेट है?
हिंदी फिल्मों में एक एक ऐसा भी डायरेक्टर हुआ जिसने रोमांस को अलग तरह से पेश किया। वो हीरोइन को शिफोन की साड़ी में नाचते दिखाते तो हीरो को सपनों की दुनिया में, शायरी और गाना गाते हुए पेश करते। इस डायरेक्टर ने हिंदी फिल्मों को देखने का अंदाज बदल दिया। म्यूजिक की ऐसी समझ कि इनकी फिल्मों के गाने कभी फ्लॉप नहीं हुई। इस डायरेक्टर का नाम था यश चोपड़ा जिनके नाम से यश राज फिल्म्स प्रोडक्शन चल रहा है। आपने यश चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई ये 7 फिल्में देखी हैं? IMDB रेटिंग के हिसाब से ये हैं डायरेक्टर की बेस्ट फिल्में-
दीवार
यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म दीवार उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के बीच फिल्माया गया डायलॉग 'मेरे पास मां है' इसी फिल्म में दिखाया गया था। 1975 की सबसे सफल फिल्मों में से एक दीवार को IMDB पर 8 की रेटिंग मिली है।
काला पत्थर
इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर नजर आए थे। एक कोयले की खदान में फंसे कुछ मजदूर और उन्हें बचाने के लिए जान जोखिम में डालने वाले किरदार। 1979 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली हुई है।
त्रिशूल
संजीव कुमार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म त्रिशूल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी एक पिता और उसके बेटे के बीच की थी। इस फिल्म का म्यूजिक अज भी पसंद किया जाता है। IMDB पर 1978 की इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली हुई है।
इत्तेफाक
1969 में एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आई थी इत्तेफाक। इस फिल्म में राजेश खन्ना उर नंदा ने लीड रोल निभाया था। फिल्म की कहानी एक मर्डर के इर्दगिर्द रची गई थी जिसे IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है।
चांदनी
यश चोपड़ा के डूबते हुए प्रोडक्शन हाउस को सहारा देने वाली फिल्म चांदनी ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी। इस फिल्म में श्रीदेवी, विनोद खन्ना और श्रीदेवी ने लीड किरदार निभाए थे। IMDB पर इस फिल्म को 6.7 की रेटिंग मिली हुई है।
डर
1993 में आई शाहरुख खान, जूही चावला और सनी देओल की फिल्म डर की कहानी को खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म को IMDB पर 7.6 की रेटिंग मिली है।
वीर जारा
साल 2004 में आई फिल्म वीर जारा एक अनोखी लव स्टोरी थी। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने लीड रोल निभाया था। IMDB पर इस फिल्म को 7.8 की रेटिंग मिली है।
यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इन 7 फिल्मों में से आपकी फेवरेट कौनसी है?
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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