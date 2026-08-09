क्या यश ने रणबीर कपूर के 'एनिमल' मूवी के इस सीन को किया कॉपी? टॉक्सिक के न्यूड लुक पर हो रहे ट्रोल
टॉक्सिक के एक खास सीन फैंस के बीच काफी चर्चा बटोर रही है। इस सीन को देखकर लोगों को रणबीर कपूर के 'एनिमल' वाला लुक याद आ गया।
साउथ सुपरस्टार यश इस वक्त अपनी अपकमिंग मूवी 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' अपने जबरदस्त और शानदार विज़ुअल्स वाले ट्रेलर की वजह से चर्चा में है। इसके कई सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन फिल्म का एक खास सीन फैंस के बीच काफी चर्चा बटोर रही है। इस सीन को देखकर लोगों को रणबीर कपूर के 'एनिमल' वाला लुक याद आ गया। कई यूजर्स यश की तुलना रणबीर कपूर के 'एनिमल' वाले लुक से कर रहे हैं।
ये है 'टॉक्सिक' का वो सीन
शनिवार को यश की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में यश से लेकर फिल्म के बाकी कलाकारों की झलक भी देखने को मिली। ऐसे में 'टॉक्सिक' के एक सीन को लेकर फैंस काफी बातें कर रहे हैं। दरअसल, ये वो सीन है जब ट्रेलर में यश बिना शर्ट के नजर आ रहे हैं। इसी सीन को लेकर यूजर्स उनके लुक की तुलना रणबीर कपूर के 'एनिमल' वाले लुक से की जा रही है। 'टॉक्सिक' के ट्रेलर में यश बिना शर्ट के खड़े होकर हाथ में एक बोतल पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके प्राइवेट हिस्से को छिपाया गया है।
फैंस ने शेयर की यश और रणबीर की तस्वीरें
'टॉक्सिक' का ट्रेलर देखने के बाद, इंटरनेट पर फैंस ने मूवी में में यश के किरदार और 'एनिमल' में रणबीर कपूर के किरदार की तुलना करना शुरू कर दिया। फैंस सोशल मीडिया पर यश और रणबीर दोनों की फिल्मों के बिना शर्ट वाले सीन्स की तस्वीरें साथ-साथ शेयर करते हुए।
क्या यश ने 'एनिमल' वाले रणबीर कपूर की नकल की?
यश के बिना शर्ट वाले लुक को देखकर कुछ फैंस नकल करने को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, 'यश ने रणबीर की नकल करने और उनसे प्रेरणा लेने में PhD कर ली है।' एक और यूजर ने लिखा, 'इस तस्वीर को देखकर मुझे 'एनिमल' में रणबीर कपूर की तस्वीर की याद आ गई।' एक ने पूछा, 'क्या यह 'एनिमल' की कॉपी है?' एक और ने ट्वीट किया, 'भाई को लगता है कि वह रणबीर कपूर हैं।' हालांकि, कुछ यूजर ने पॉजिटिव कमेंट्स भी किए। एक फैन ने 'टॉक्सिक' स्टार की तारीफ करते हुए लिखा, 'यश रणबीर को दिखा देंगे कि असली 'एनिमल' कैसा दिखता है।'
'टॉक्सिक' के बारे में
यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी गई और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं। 2023 में घोषित इस फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू हुई। इसे कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री