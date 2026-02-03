धुरंधर 2 में होगी डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम की एंट्री? एक्ट्रेस ने शूट किए सीन

संक्षेप: धुरंधर 2 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है इस फिल्म में डायरेक्टर आदित्य धर की एक्ट्रेस पत्नी यामी गौतम की एंट्री हो गई है। यामी किरदार फिल्म के सबसे क्रूशियल सीन से जुड़े होने की खबर है।

धुरंधर 2 के धमाकेदार टीजर के साथ थिएटर पर हमजा की वापसी होने वाली है। आज आदित्य धर ने टीजर रिलीज कर बताया दिया कि धुरंधर का दूसरा पार्ट और भी धांसू होने वाला है। अब इसी के साथ एक ताजा खबर सामने आ रही है। बताया जा रही कि डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी एक्ट्रेस यामी गौतम भी धुरंधर 2 में कैमियो करती नजर आ सकती हैं। इससे पहले यामी ने आदित्य के साथ फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में भी काम किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यामी गौतम की धुरंधर 2 में एंट्री पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर में यामी का रोल एक्शन से भरपूर होने वाला है। वो एक बहुत ही जरूरी सीन में नजर आएंगी। एक्ट्रेस ने पहले ही पांच दिन की शूटिंग कर ली है। ये एक कैमियो रोल होगा लेकिन फिल्म का अहम हिस्सा जो ऑडियंस को हैरान कर देगा। धुरंधर 2 में अब यामी के किरदार को देखने का इंतजार हो रहा है।

यामी की शानदार फिल्में

यामी ए थर्सडे, उरी, आर्टिकल 370 और हक जैसी फिल्मों में अपने किरदार और एक्टिंग से ऑडियंस को हैरान कर चुकी हैं। हाल में आई हक में उनकी परफॉरमेंस की खूब तारीफ हो रही है। अब उन्हें धुरंधर 2 में एक और शानदार किरदार में देखा जा सकेगा।

धुरंधर 2 में होगा डबल एक्शन