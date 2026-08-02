Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यामी गौतम ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का बना लिया था मन, बोलीं- हिमाचल में हमारे खेत हैं...

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता से पहले यामी गौतम ने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने बताया वो ऐसा इसलिए किए था क्योंकि उन्हें अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे। 

Yami Gautam Wanted To Leave Film Industry
यामी गौतम अच्छे मौके नहीं मिलने की वजह से परेशान थीं

यामी गौतम का नाम इंडस्ट्री की सफल हिरोइनों में शामिल है। उन्होंने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म विकी डोनर से अपने करियर की शुरुआत की थी। अब यामी गौतम ने बताया उरी की सफलता से पहले उन्होंने लगभग इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। यामौ गौतम ने कहा कि विकी डोनर के बाद उन्हें अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था।

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद अब घर रहकर बेटे का ध्यान रखेंगे आदित्य धर

यामी गौतम ने एक्टिंग छोड़ने का बना लिया था मन

फिल्मफेयर से खास बातचीत में यामी गौतम ने कहा कि पहली फिल्म की सफलता के बाद भी, लोगों ने उनके लॉन्च को अपरंपरागत माना था क्योंकि उन्हें एक टिपिकल हिरोइन की तरह नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। यामी ने माना कि उन्हें लेकर लोगों की इस सोच का असर उनके करियर पर भी पड़ा। यामी ने कहा कि सालों तक अच्छे मौके के इंतजार के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था।

ये भी पढ़ें:विद्या बालन को रिप्लेस कर यामी गौतम बनीं फिल्म ‘कहानी 3’ की लीड हीरोइन?

हिमाचल वापस जाना चाहती थीं यामी गौतम

यामी ने कहा, “उरी और बाला से ठीक पहले, मैंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। मैंने सोचा था कि मैं हिमाचल वापस चली जाऊंगी। वहां हमारे खेत हैं। मैंने बिल्कुल एक अलग जिंदगी जीने के बारे में सोचा। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा- घर आ जाओ और अजीब बात है कि जैसे ही मैंने डर की वजह से इंडस्ट्री से चिपके रहने की कोशिश छोड़ी, सबकुछ बदल गया। उरी मिली, बाला हुई। जीवन लगभग रातों-रात बदल गया।”

आउटसाइडर होने की चुनौतियों पर क्या बोलीं यामी गौतम

इसी बातचीत के दौरान यामी ने आउटासाइडर होने की चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा, "आउटसाइडर होना मुश्किल था। खुद को लगातार साबित करना पड़ता था। कभी-कभी आपको लगता है कि आप किसी एक खास मौके के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन फिर भी किसी और को लगातार मौके मिलते हैं क्योंकि वो पहले से इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। आप सोचने लगते हैं अगर मुझे इतने सारे मौके मिलते, तो क्या मैं भी एक एक्टर के तौर पर आगे नहीं बढ़ता? ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब चीजें बदल गई हैं। आज दर्शकों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं। उन्हें सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या आप एक अच्छे एक्टर हैं? क्या आपकी फिल्म देखने लायक है? ये मुझे आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत उम्मीद देता है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 में यामी गौतम की सीटी बजाओ एंट्री, आदित्य धर ने हक से किया कनेक्ट

बता दें, यामी गौतम की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और बाला, दोनों ही फिल्में साल 2019 में रिलीज हुई थीं। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थीं और यामी गौतम के करियर के लिए अहम साबित हुई थीं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
yami gautam
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।