यामी गौतम करेंगी 'रावण वध', दिल्ली की लव कुश रामलीला में दिखेगा खास नजारा
दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला में आज एक्ट्रेस यामी गौतम प्रतीकात्मक रावण वध करेंगी। हाल ही में रिलीज हुई यामी गौतम की फिल्म नई नवेली में भी एक सीन ऐसा है जहां यामी गौतम रावण वध करती नजर आई हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म नई नवेली हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म में एक सीन है जहां यामी गौतम रावण का दहन करती नजर आईं हैं। अब ये सीन फिल्म से निकल कर असल लाइफ में भी यामी गौतम करने जा रही हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में आज यामी गौतम प्रतीकात्मक रूप से 'रावण वध' करेंगी।
लव कुश रामलीला में आएंगी यामी गौतम
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आज (20 अक्टूबर) दशहरा के अवसर पर मशहूर 'लव कुश रामलीला' में नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस यामी गौतम हजारों दर्शकों के सामने रावण पर प्रतीकात्मक तीर चलाएंगी।
यामी गौतम करेंगी रावण वध
लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि इस बार हमारी रामलीला की थीम महिलाओं का सम्मान है। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि महिलाएं केवल प्रेम, करुणा और शक्ति का प्रतीक नहीं हैं। उनमें अन्याय और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े होने का साहस भी है। वो (यामी गौतम) दिल्ली और पूरे देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी और एक सशक्त संदेश देंगी कि बुराई पर अच्छाई की जीत में महिलाओं की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।"
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क्यों यामी गौतम से करवा रहे रावण वध?
अरुण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रावण केवल एक पौराणिक किरदार नहीं है, ये घमंड, अन्याय और समाज में बुराइयों का प्रतीक है। इस साल एक महिला के द्वारा रावण वध करवाना महिला सशक्तिकरण, उनकी गरिमा और सम्मान के बारे में एक सशक्त और सकारात्मक संदेश देगा।
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यामी गौतम से पहले ये सितारे बन चुके हैं लव कुश रामलीला का हिस्सा
यामी गौतम से पहले भी कई सितारे दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला का हिस्सा बन चुके हैं। इन सितारों की लिस्ट में अक्षय कुमार, अजय देवगन, जॉन अब्राहम, प्रभास, करीना कपूर और रोहित शेट्टी का नाम शामिल है।
यामी गौतम की नई नवेली में नजर आए हैं ये सितारे
यामी गौतम की बात करें तो उनकी फिल्म नई नवेली 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में यामी गौतम के साथ-साथ आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर, आदित्य कुलश्रेष्ठ और मीता वशिष्ठ जैसे कलाकार नजर आए थे।
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क्या है नई नवेली का प्लॉट?
फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ के संयुक्त परिवार की कहानी है। मोहिनी और राजा की शादी के बाद कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब परिवार के कुछ सदस्यों को लगता है कि नई-नवेली दुल्हन कोई चुड़ैल है।
नई नवेली ने अबतक बॉक्स ऑफिस पर कितनी की कमाई?
नई नवेली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 4 करोड़, तीसरे दिन 4.40 करोड़, चौथे दिन 2.65 करोड़ और 5वें दिन यानी आज सुबह 11 बजे तक 40 लाख रुपये की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने अबतक 14.70 करोड़ की कमाई कर ली है।
यामी गौतम की बात करें तो उन्होंने हिंदी टीवी सीरियल्स से अपने करियर की शुरुआत की थी। आज यामी गौतम फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। उन्होंने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म विक्की डोनर से अपने हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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